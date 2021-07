ORANJESTAD – Despues di 12 aña MEP ta e partido di mas grandi atrobe ku segun ekspektativa 9 asiento den e parlamento nobo ku Aruba a skohe den e elekshonnan di 25 di yüni ku a konvoká trempan despues ku e gabinete Wever-Croes a kai. Partido chikí tambe a gana voto espesialmente di e partidonan grandi AVP i MEP. Esakinan p’esei no a alkansá mayoria apsoluto, motibu pakiko Aruba atrobe mester forma un gobièrnu di koalishon.



Tekst gaat verder onder de video:

Reportahe di Petra Trinidad (na hulandes)

“Nos ta bai pa Wever-Croes II atrobe” e lider di MEP Evelyn Wever-Croes ta bisa despues di 2 or di anochi dilanti un multitut frenétiko serka e kas di partido na Santa Cruz. “Nos ta interpretá e resultado di awenochi komo un konfirmashon di nos maneho ku nos a hiba e último tres añanan i nuebe luna. Mas ainda awor ku e partidonan ku a haña un asiento, tur tin e mésun opinion tokante e pakete di pais i e palabrashonnan ku a hasi ku Hulanda. I esei ta e meta pa e rekuperashon ekonómiko di Aruba.”

E partido hel a haña ménos voto ku den elekshonnan anterior na 2017, pero a gana su rival polítiko grandi AVP sí. Eseinan a pèrdè 5431 voto i kasi sigur ta bai den oposishon ku 7 asiento.

Pasobra asina Wever-Croes ta bisa: ”Ku AVP sigur nos lo no forma un koalishon pasobra nan ta pa korupshon i nos ta pa integridat. Awor esaki ta imposibel, no por mes si tene Benny Sevinger (polítiko sospechoso di korupshon) riba lista. Kuantu daño nan no a hasi na Aruba.” MEP si ta tene e opshonnan habrí ku MAS, ounke ku Wever-Croes tabatin guera ku e lider nobo di partido MAS, Marisol Lopez-Tromp ku e tempu ei ainda tabata den POR ku huntu ku MEP i RED a forma e koalishon di gobernashon.

Tres partido nobo den parlamento

Lopez-Tromp ku pa promé bia tin su mes partido, despues di aventura ku a faya serka MEP, AVP i POR, a bai bon den elekshon: 2 asiento i e di kuater partido pa loke ta voto. Raiz ku na 2017 nèt a kai afó pa un asiento, awor a logra haña 2 i ku 5430 voto ta e di tres partido di mas grandi di Aruba.

Un otro sorpresa bou di e partidonan nobo ta Accion 21 ku tambe a logra haña un asiento. Lider Miguel Mansur ta bisa ku e bai sinta mas pronto posibel na mesa ku Raiz i Mas, promé ku e kombersashonnan kuminsá di formashon di un gobièrnu nobo.

“Pasobra loke nos ta mira ta ku pueblo bon mirá no ke pa e partidonan grandi forma un mayoria. Pero ku e partidonan nobo, asina yamá chikí, mester bini un kambio di rumbo, irespekto di kua gobièrnu ta forma. Ke men e yabi ta den man di Accion 21, Raiz i Mas pa pèrkurá pa gobièrnu berdaderamente ehekutá e kambionan.

Pèrdèdó

“E trabou ta kuminsá awe pa bira e partido mas grandi di Aruba atrobe”, lider di AVP Mike Eman ta reakshoná riba e resultado di elekshon desapuntante pa su partido. Ademas e ta bisa ku e partido ta tuma su responsabilidat sí pa e hendenan ku a vota pa nan. Esakinan ta siudadano ku e gobièrnu anterior a lubidá, a bandoná a oprimí i a diskriminá. Ku MEP den gobièrnu esaki lo keda asina i e hendenan lo sigui sufri ku e polarisashon aki.”

Otro pèrdèdó ta RED ku a pèrdè su úniko asiento i ku no ta bini bèk mas den parlamento, i POR. E último aki e votadónan a kastigá pisá ku e lider Alan Howell ta ku ta sospechoso di malversashon di plaka públiko. E partido nobo di hóben HTC ku 249 a haña e kantidat di voto di mas abou.

Segun e último sifranan 57.7465 hende a vota, ku un porsentahe algu mas abou ku 82,16% ku na 2017 (84%) E áreanan Noord, Paradera, Santa Cruz i Savaneta a vota espesialmente MEP (hel); Oranjestad i San Nicolas espesialmente a vota AVP (bèrdè).