KRALENDIJK – “Nos mester wak pa henter e isla unda por usa e medionan finansiero mihó, pa e bonerianonan benefisiá maksimalmente. Pero mester elaborá esaki ainda.” Esei minister di Infrastruktura i Atministrashon di Awa Públiko, Cora van Nieuwenhuizen, a bisa durante su promé bishita di trabou na Boneiru riba 12, 13 i 14 di yüli.

Durante e bishita di trabou Van Nieuwenhuizen entre otro a duna e señal di komienso di un asina yamá ‘Galileo Sensor Station’, un stashon na tera pa un sistema di nabegashon di satelit. Tambe el a hasi un bishita na WEB, haf, i Selibon. Tòg durante e konferensia di prensa na final kasi tur pregunta di prensa tabata trata di e kondishon malu di e kamindanan.

Mester di investigashon i kombersashon mas aleu

Poko tempu ei gezaghèber i diputadonan a puntra Hulanda si por konsiderá sierto kaminda na Boneiru komo ‘rijksweg’ (karetera nashonal, trad.), pa asina nan por kai bou di responsabilidat di Hulanda. Algu ku segun e minister mester investigá mas aleu promé. “Tin regla eksakto pa kategorisá kaminda. Por ehèmpel ki ora na Hulanda bo por yama un karetera un karetera. Mi no por mira aktualmente si por kompará esaki eksaktamente ku e situashon na Boneiru.”

Responsabilidat di Hulanda

E pregunta for di gobièrnu lokal na Hulanda a bini despues di un apelashon di e bònt di konsumidó Unkobon, ku a bisa ku ta imposibel pa Boneiru mes renobá henter e sistema di kaya i kaminda. “Te aworakí e polítikonan boneriano no ker a tuma esaki riba nan mes”, Harry Somers, konsehero serka Unkobon ta reakshoná. “Ke men esaki ta un ganashi kaba.”

En bes di un suma anual pa e kamindanan, Unkobon ta preferá pa Hulanda tuma e renobashon riba su mes, pa asina Boneiru por dirigí su mes riba e mantenshon. Riba e pregunta si e minister ta mira esaki positivamente, Van Nieuwenhuizen a kontestá: “Tur hende tin nan propio responsabilidat i tarea. Nos a palabra esaki kaba basta tempu pasá.” Ounke segun e minister tin kombersashon tokante di esaki sí. “Nos mester wak kon nos ta elaborá esaki kaminda pa kaminda, pero berdaderamente nos no sa e resultado ainda.”

E minister no tin masha gana di tuma henter e proseso di renobashon ofer. “Diferente bia nos a palabrá espesialmente pa hasi mas tantu huntu. Boso sa kiko mester sosodé i nos ta yuda te asina leu ku nos por.”

No ta duna promesa falsu

Van Nieuwenhuizen no por bisa riba ki término algu ta bai sosodé. “Mi no por duna promesa falsu. Mi no por bisa ‘otro aña tal i tal kaminda ta kla’. E hendenan di ehekushon i kordinashon mester hasi e eskohonan ei. Loke nos ta hasi ta pone ekspertisa i medionan finansiero disponibel.”

Pero segun e minister e bonerianonan por mira sí ku Hulanda ta duna su kontribushon den e área di infrastruktura i awa. “Mi a mira e planta nobo di WEB, un aña i mei pasá ainda no tabatin nada ei. Ku e kamindanan tambe esaki lo sosodé, pero lástimamente esaki lo tuma poko mas tempu.”

Diferenshanan grandi

Pa loke ta infrastruktura en general, e minister ta papia di diferensia grandi. “Na e aeropuerto a hasi hopi trabou, pero bo ta mira parti tambe kaminda berdaderamente e kos no ta kla ainda. Gustosamente nos ta koperá na esaki.”

Finalmente e ta dirigí su mes na e poblashon lokal: “Ounke mi no por solushoná tur problema mésora, boso por ta orguyoso di e isla bunita aki.”