WILLEMSTAD – “Den e aña di studia ku a pasa mi no a topa mayoria di mi koleganan studiante pa motibu di e medidanan di corona.” Asina Anne Coenen, ku for di ougùstùs 2020 ta studia Communication & Multimedia Design na HAN na Arnhem, ta bisa. E ta bini di Kòrsou.

Anne Coenen: Henter e aña mayoria parti mi a haña lès online i ta algun bia so mi a bai e skol superior mes. Bon mirá mi tabatin kontakto solamente ku e studiantenan ku kua mi a hasi proyekto i ku kua mi por a anda bon. Ke men nunka mi no a siña konosé mi klas kompletamente, loke ta basta straño.”

Reportahe di Kim Hendriksen (na hulandes)

For di e krísis di corona hopi skol superior i universidat a kambia di enseñansa físiko pa enseñansa online. Pa motibu di e medidanan di corona, entre nan e regla di un meter i mei, pa hopi skol no tabata alkansabel pa duna lès físikamente. E kambio pa enseñansa online tabatin influensha grandi riba hopi studiante karibense pasobra nan ta nobo den e pais i hopi bia no konosé kasi niun hende.

“Mi tabatin e suerte ku mi a bini na remarke pa un lugá di biba den un kas di studiante, huntu ku hopi otro studiante internashonal, Anne ta konta. “Komo ku nos tur tabata den e mésun situashon, nos tabatin hopi sosten i kompaño serka otro. Kushina huntu, hasi kompra, kana keiru, kore baiskel, e kosnan ku sí tabata pèrmití no opstante e medidanan severo. Ke men ta e edifisio a sòru pa mi tin un bida sosial i ku mi no tabata solitario.”

Enkuesta tokante e eksperensia di e studiantenan

“Nos ta konsiente ku e studiantenan ku ta bai Hulanda den e tempu aki pa studia ta haña nan den un situashon diferente for di e otro añanan”, Juliette Chirino-Mendez, hefe di e departamento di kontakto ku kliente di Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) ta konta.

“For di sèptèmber e studiantenan lo a bai skol físikamente atrobe manera kustumber, pero awor ku e kontagionan na Hulanda ta haltu atrobe, mester warda mira ki konsekuensha esaki lo tin pa e studiantenan.”

Pa haña sa ki influensha e medidanan tin riba e studiante karibense, SSC a manda un enkuesta kaminda nan ta puntra kon e studiantenan ta eksperensiá e situashon. “Un kantidat di studiante a laga sa ku nan ta sinti nan mes solitario pasobra nan no tin kontakto sosial. Pero afortunadamente e mayoria a indiká ku esaki no ta molestiá nan. Si e studiantenan sí tin problema, semper nan por kontaktá nos mentornan”, Chirino-Mendez ta bisa.

‘Ta un paso grandi pa den tempu di corona bai eksterior pa bo estudio’

Anne ta haña ku ta lástima ku e no a siña konosé su ko-studiantenan di e estudio. “Ta un paso grandi pa den tempu di corona bai eksterior pa bo estudio, pero pa motibu di e ambiente sosial kaminda mi ta biba mi no a sinti esaki komo un aña solitario ku hopi limitashon. Bon mirá pa studiante internashonal mester tin hopi mas di e tipo di akomodashon di biba asina, pa asina nan por sostené otro.”

E ta spera ku e aña di studia binidero e por bai sigui enseñansa físikamente normal. Pero si esaki ta posibel ta dependé di e regla di un meter i mei, i ku por laga esaki bai. Ku e medida e kantidat di klas a masha bira limitá na e skol di enseñansa superior, i asina tur hende no por sigui e lèsnan físikamente.

“Ta te na ougùstùs mi ta tende si porfin mi por bai e skol superior atrobe pa sigui mi lèsnan òf si e lèsnan lo ta parsialmente online. Ke men nada no ta sigur ainda.”