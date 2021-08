ORANJESTAD – Ku 63 kaso nobo i un total aktualmente di 349 kontagio di corona aktivo, e preshon pa medida nobo ta oumentá. Pero gobièrnu a disidí diferente awe, ku eksepshon ku e maneho di entrada pa biahero merikano ta bira mas severo. Tin prekupashon grandi sí pa mucha bou di 12 aña di edat.

“Nos no ta bini mésora ku medida manera nos a hasi aña pasá. Ta na kada siudadano pa protehá su mes”, e promé minister (demishonario) Evelyn Wever Croes ta bisa.

E motibu ta ku no opstante e oumento grandi, e situashon na hòspital ta keda bou di kòntròl. Entrante promé di ougùstùs, merikano, – mayoria di nan turista ku ta bini Aruba – mester tèst obligatoriamente. Pasobra Aruba a agregá Estádos Unídos na e lista di pais ku riesgo haltu.

Pasobra for di investigashon di ofisina di turismo ATA ta sali ku bou di e hendenan kontagiá ku no ta biba na Aruba e mayoria ta merikano i un gran parti di nan ta hóben tambe. Tambe riba e isla tin hopi kontagio bou di e studiantenan arubano ku temporariamente a regresá pa vakashon.

Direktor di ATA Ronella Croes ta bisa ku e tendensia ta ku atrobe turista ta kanselá òf posponé biahe. “Esaki ta loke nos ta tende di hotèl i otro operadó. Ainda nos no por bisa kuantu, nos mester haña e sifranan ei ainda.” Por lo demas for di un enkuesta a sali ku mas ku 80 porshento di e turistanan a bakuná.



Prekupashon grandi pa mucha

Pero direktiva di Salubridat Públiko ta espesialmente prekupá pa e situashon di salubridat bou di mucha mas hóben ku12 aña. “Ainda no tin bakuna pa nan, ke men nan no tin niun opshon. Nos ta ripará awor ku mas mucha ta haña mas tipo di vírùs na mes momento – no solamente Covid sino tambe otro afektashon respiratorio. Ke men e higiena, e protekshon, di e grupo aki no ta bon.”

E ta apelá na e mayornan di e muchanan di e edat aki pa paga tinu èkstra i tuma medida preventivo. “Nos ta mas prekupá pa e muchanan aki ku pa mucha riba 12 aña pasobra esakinan por bakuná ainda