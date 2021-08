WILLEMSTAD – Na kuminsamentu di 2019 e èks hungadó di Jong Oranje, Rocky Hehakaija, a kuminsá e Favela Street Project mundial na Kòrsou kaminda e ker a trein mucha muhé hóben pa bira coach di futbòl independiente. Awor, dos aña i mei despues, a finalisá e promé Favela Street Project eksitosamente.

Diestres mucha muhé í mucha hòmber ta sera e proyekto na Skalo durante un anochi kaminda riba un podio nan ta konta nan famia i amigunan nan relato personal durante ‘Kòrsou stories’. Durante e trayekto a duna workshop na e hóbennan dirigí riba nan desaroyo personal. Asina e partisipantenan ta siña deskubrí nan talentonan i desaroyá esakinan.

Outor Kim Hendriksen

A mira ken e hóbennan aki ta komo persona i kon nan por usa nan mes relato pa ta un ehèmpel pa otronan. “Pa atraé hóben, mi a djis kana drenta e barionan ku un bala i un laptop i mi a puntra e hóbennan ku mi a topa si nan ke hunga futbòl”, e èks futbolista profeshonal ta konta di e manera kon el a drenta den kontakto ku e hóbennan.

Mucha muhé i mucha hòmber

Tambe el a aserká hóben via diferente klup di deporte na e isla. Hehakaija: “Finalmente un bintisinku hóben entre 16 i 25 aña a start ku e proyekto. Diestres di nan, no opstante tur reto, a finalisá e proyekto.” Originalmente e proyekto tabata dirigí riba mucha muhé so. Finalmente un kantidat di mucha hòmber tambe a bini aserka.

Rocky: “E fókùs ta riba e mucha muhénan pero mi ta haña importante pa envolví mucha hòmber den esaki. Ku koperashon bo no ta kambia solamente e mindset serka e mucha muhénan pero espesialmente serka e mucha hòmbernan tambe. Kisas e mucha hòmbernan tin un sierto aktitut serka e mucha muhénan òf hende muhénan ku ta hasi deporte komo lider, bo ta hiba nan esakinan tambe mésora, espesialmente ora di koperá. Si tin espasio mi ta haña interesante pa hasi un crossover” segun Hekahaija.

Durante e final di e proyekto e hóbennan a organisá un evento pa famia i amigu. “Tur hóben tabatin un tarea durante e evento. Tin di nan tabata hostess na porta pa manehá e lista di wéspet i duna e hendenan bonbiní. Otronan a atendé catering durante e anochi. Nan a hasié huntu. Un kantidat di hóben a lesa nan relato personal, ku nan a formulá durante e evento aki.”

Segun Hekakaija ta importante pa e hóbennan pa trata ku e kosnan ku nan a eksperensiá i ku kisas a forma nan na un manera negativo. Esaki ta kuminsá ku papia ofer di e kos den un ambiente seif. “Ta importante ku bo por kompartí e doló ku bo ta kana kuné na un manera seif, proses’é asina i despues sigui positivamente.”

Un parti di e hóbennan aki ta sigui den e proyekto di ‘trein e treiner’ pa den futuro nan mes por kontinuá e proyekto aki. Na òktober Hehakaija ta spera di start un próksimo grupo pa e proyekto di dos aña.