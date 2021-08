KRALENDIJK – E sektor turístiko di Boneiru ta ménos prekupá pa e konsekuenshanan di e oumentonan di medida pa turista for di Hulanda ku ántes.

Miles Mercera, kabes di Tourism Corporation Bonaire ta bisa ku no tin motibu pa prekupashon. “Nos no a ripará nada ainda pa e grado di okupashon.” Nan tabata bon prepará tambe. “Naturalmente gobièrnu lokal a anunsiá esaki kaba algun siman pasá, ke men nos sektor ta kla. No tin nodi di tin pániko.

Outor Marit Severijnse

Hagen Wegerer, manager operashonal (di sambuyamentu) na un hotèl kaminda tin hopi turista hulandes ta bini, ta mira e kos positivamente. “E bishitantenan ta aliviá ku nos situashon ta asina relahá. Mi ta kere ku si ainda nan ke bini Boneiru, nan lo bini.”

‘Nos ta mira mas i mas merikano’

– Hagen Wegerer, manager operashonal di hotèl

Loke segun Wegener si posiblemente ta bai kambia, ta e kantidat di merikano ku ta bini Boneiru. Aktualmente ta ferwagt ku 75 porshento di e turistanan ta bini di Hulanda i 18 porshento di Estádos Unídos.

“Nos ta mira mas i mas merikano, pero nan ta pasa trabou pa buk pasobra tin asina tantu oropeo ta bini aki. Esaki kisas lo kambia ku e regla nobo aki. Pero esaki lo kosta tempu.”

Awor tin hopi hende pero e futuro no ta sigur

Elvis Martina, doño di un skol di windsurf ainda no por bisa kiko ta kiko. “E siman aki ta drùk, pero ainda tur nos personal no ta traha ainda. Ku e variante di Delta bo no sa tampoko kiko ta bai pasa. Nos ta spera ku lo no sera.”

E último temporada nan a sera seis luna. “Normalmente nos ta siña mil hende pa aña pa windsurf. E tempu ei no tabatin niun hende. Sin e areglo nos mester a manda tur nos personal Kas.”

Turista ta keda bini sí.

“Pa kasualidat m’a yuda algun hende traha un sita pa hasi e tèst antigeen, ke men mi ta kere nan ta sigui bini.”, taksista Eric Manuel ta bisa. Aktualmente tur dia e tin algu di hasi. “A bira poko mas drùk. No tin hopi reservashon delantá, pero sí hende ku na e sitio mes ta buska un taksi.”

Pero e ta un di e tiki taksistanan ku no ta dirigí su mes no solamente riba turista. “Pa hopi de shofùrnan e temporada ku a pasa tabata masha malu. Barku krusero un dia por a trese poko sèn, pero bo no tin kontinuidat. Mi tin dies aña kaba ta bisa: mira, no dirigí riba turista so. Si esaki kai afó boso ta haña boso den problema i esei a sosodé.”

P’esei Manuel ta dirigí su mes riba hende lokal. “Mi ta duna nan 50% di rebaho. I mi ta transportá hende pa hòspital tambe.”

Turismo diverso

Michiel van Heusden, doño di un kompania ku ta organisá biahe di boto, ta tende di kolega ku tambe ta traga den e sektor di aktividat, ku aktualmente en general ta bai basta bon.

“Mi ta tende ku hende tin hopi d hasi.” Naturalmente no ta manera na 2019 ku e barkunan krusero, e ta turismo masha diverso.

Pa alkansá mas, e kompania a koperá ku otro taksi di awa i un skol di sambuyá. “Segun mi aki na Boneiru realmente nos tin un bon chèns pa sobreviví. Pa e sektor di aktividat mi ta mira hopi posibilidat pa krese.”

René Knip, doño di dos kompania di hür outo, tampoko no ta muchu prekupá. “Nos ta hür ku persona privá i nan no ta mará na operadó di tour manera TUI. Si nan stòp ku biahe di pakete, esaki no ta stroba nos.”

Tambe Knip ta mas positivo ku algun luna pasá. “E maneho na Boneiru no ta den pániko mas. No ta antisipá pa loko mas ke men mi ta kere e kos ta basta bou di kòntròl.”

Pais ku riesgo masha haltu

For di djaluna pa Boneiru Hulanda ta un ‘pais ku riesgo masha haltu’. Esei ta nifiká ku biahero banda di e tèstnan NAAT (PCR) promé ku sali òf mésora despues di yegada, riba e di sinku dia di nan estadia tambe nan mester tèst. Esaki ta konta pa hende ku i sin bakuna,