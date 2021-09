Minister Silvania ta kousa beheit ku su aktuashon den media E minister di Finansa kurasoleño Javier Silvania (MFK) anteriormente e siman aki a kousa beheit na Kòrsou i na Den Haag. El a konkluí djaweps riba e emisora nashonal di radio NPO Radio 1 (na De Nieuws BV) ku Knops i su ámtenarnan tambe a ‘buta preshon’ riba gabinete Pisas pa yega na un akuerdo. Sino lo a sera e kranchi di sèn, Silvania a bisa. Knops tabata ‘kompletamente sorpresá’ pa e pronunsiamentunan ku mester adaptá e akuerdo mas aleu, pasobra el a kere ku ta e dia siguiente lo a bini un akuerdo ofisial. ‘Ámtenar hulandes di Asuntunan Interior tin un bista diferente riba mundu’, segun Silvania. P’esei nan lo no ta komprondé e situashon na Kòrsou. Segun e sekretario di estado demishonario e pronunsiamentunan di Silvania lo tabatin ‘un impakto grandi riba e reunion’ di Konseho di minister di Reino. Despues di e reunion ei – ku a dura te lat den atardi – Silvania no ker a papia ku prensa na Den Haag mas. Promé minister Pisas a bisa den un reakshon for di Willemstad: “E formulashon ta desafortuná i e no mester a ekspresá esaki públikamente. Pero mi no ta distansiá mi di dje, pasobra e kos ta manera el a bisa sí.”