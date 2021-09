KRALENDIJK – “Awe no ta solamente un dia ku nos ta mira un barku bunita bèk, sino pa nos e ta para pa ekonomia tambe. Pa hende ku ta bai traha atrobe”, Miles Mercera, CEO di Tourism Corporation Bonaire ta bisa.

Outor Marit Severijnse

Na Boneiru despues di 18 luna e promé barku krusero a yega. Ta trata di Equinox di Celebrity Cruises. Jason ta hasi walking tours den sentro di siudat na Boneiru. “Mayoria di mi klientenan ta bini di un barku krusero, ke men e último temporada tabata laf”, e ta konta. “Mi ta kontentu ku e kos a kuminsá atrobe, pasobra esaki ta mi spesialidat”

Perspektiva pa futuro

Tin ekspektativa pa e tempu binidero? “Naturalmente esakinan ta positivo, pero ta di warda kon ta bai para”, segun Jason.

Barbara ta guia pasahero di e barku pa e diferente tournan i e mes tambe ta touroperator. “E pasaheronan ta kontentu ku nan por ta bèk na e islanan i hasi tour, pasobra esaki ta enrikesé bo tour di krusero.” E ta positivo koutelosamente tokante e temporada binidero. “Ta un bon dia i e ta trese perspektiva pa futuro. Mi ta kere esaki ta un bon komienso.”

Barbara no sa asina bon ainda kiko e mester ferwagt di e intenshon di gobièrnu pa fókùs mas tantu riba turismo di ‘high quality and low volume’. “Tin algu di sentido den esaki. Di otro banda tin sentido tambe den e echo ku e entrada ku solamente lo ta pa un kantidat limitá di hende. Futuro lo mester mustra kiko esaki por trese pa e poblashon aki.”

Prosedura

Ta tèst tripulashon na bordo semanalmente i e kòntròlnan na bapor tambe ta severo. “Nos tur ta bakuná i nan ta tene nos bon na altura si un hende bira malu, nos tin tracker p’esaki”, pasahero di krusero Brenda Harris ta konta. “Si un hende a bira malu i a bai dòkter, nos sa si nos tabatin kontakto estrecho ku e persona ei.” Tambe segun Harris e barku ta hopi habrí. “Tin mas tripulashon ku tin pasahero.”

E kantidat di tèst i e limitashonnan segun Harris no tabata un motibu pa no ke bai. “Nos tabata será asina largu i mi ker a bai un kaminda.”

William tambe ta kontentu ku no opstante tur regla el a bai riba e krusero normalmente. “Nos mester a tèst promé ku nos a bini, pero no tabata muchu kos. Tabata agradabel pa baha di bordo, e lugá aki ta masha alegre.”