WILLEMSTAD – “Tiki hende por bisa ku nan a partisipá na Weganan Olímpiko sinku bia. Churandy Martina sí. E ta un héroe kurasoleño di deporte, un ‘gate opener’ pa atletismo, meskos ku Andruw Jones tabata pa beisbòl”, segun Thakaidzwa Doran, ku a traha un dokumental di e atleta. Esaki pronto ta pasa na un teater di sine na Kòrsou.

Tambe Doran ta pèrkurá pa den koperashon ku spònser sigur 2500 alumno kurasoleño di enseñansa sekundario (di grupo 8 i promé i di dos brùgklas) por mira e sine na The Movies. “Na Kòrsou nos tin algun héroe di deporte, Churandy ta un di nan. Pakiko nos lo no honr’é awor ku un sine? No solamente pasobra e ta hasi deporte asina tantu tempu na un nivel asina haltu. E ta un personalidat masha positivo ku ta uni Reino. E ta popular serka e públiko grandi na Hulanda í na Kòrsou. Pero su koleganan deportista tambe ta apresi’é enormemente.”

Bai pa ‘kill’

Na e último weganan olímpiko Martina asta tabata kargadó di bandera pa e delegashon hulandes. Doran: “Pero pa mi ta su aspekto mental tambe ta masha importante. E tin un mindset di heru. Ainda e mester presta, e ta drei un kònòpi i e ta “bai pa e kill”. Esei ta pone ku e ta un tópiko bunita pa un dokumental.

‘Na Kòrsou nos tin algun héroe di deporte, Churandy ta un di nan. Pakiko no honr’é ku un sine awor?’

– Thakai Doran, trahadó di dokumental

Doran for di aña 2016 ta kana rònt ku e idea pa un dokumental. Esei finalmente a bira “Churandy – De Eindsprint (E Sprent Final). For di kuminsamentu di weganan olímpiko por mir’é na televishon hulandes na Videoland. Riba 14 di sèptèmber e estreno ta na Kòrsou, riba 18 i 19 di sèptèmber sine ta den teatro di sine pa públiko. Di 27 di sèptèmber pa promé di òktober ta e intenshon pa diariamente dos bùs di skol yen di mucha bai e dos teatronan di sine di Movies.

Entrovèrt

Doran ta konta ku el a kana rònt hopi tempu, pero ku no tabata fásil pa konvensé Churandy pa partisipá. “E ta masha entrovèrt, e no ta laga hende yega muchu serka. Esaki ta pa motibu tambe ku den pasado manager merikano a probechá di dje finansieramente. El a bira kouteloso. Pero finalmente mi por a konvens’é.

E finansiamentu di e dokumental tampoko no a bai di mes. “Finalmente via Guus Hiddink serka e konosido agente di futbòl Rob Jansen mi a drenta den kontakto ku Videoland i a traha e dokumental.” Despues diferente spònser i partner a sosten’é: Stichting Signaal, Prins Bernhard Cultuurfonds, APC, Blue Bay & Wasserman.

Identidat

Melanie Sloot di Prins Bernhard Cultuurfonds ta splika pakiko e fondo, ku tin komo meta pa sostené arte i kultura na e seis islanan, ta duna supsidio pa laga mucha mira un sine di deporte. Sloot: “Churandy ta duna e hóbennan lokal inspirashon, e ta duna e isla identidat. Nos por ta masha orguyoso di esaki. I Churandy ta un héroe lokal, e ta duna e isla identidat.”

Segun e den komunidat mundialmente ta konsiderá prosperidat mas importante ku talento pa deporte òf arte. “Pero nos ke mustra e hóbennan ku nan mester ta orguyoso di hende ku no opstante di tur gòlpi di bida ta skohe pa e desaroyo di nan talento. I pa loke ta komunidat: inspirashon i motivashon ta e motor di bo bienestar. Ta p’esei nos ta sostené e proyekto.”

‘Inspirashon i motivashon ta e motor di bo bienestar komo pais’ – Melanie Sloot, Prins Bernhard Cultuurfonds

Doran mes ta enfatisá ku Kòrsou, enkabesá pa William Millerson, un binti aña pasá a kuminsá aserká deporte kumbre profeshonalmente. “Pero ainda por mehorá hopi. Wak Jamaica i Cuba, pero Hulanda tambe. Ei deporte ta un parti di e identidat. Aki hopi bia nò. Segun mi aki nos mester por desaroyá esei mas aleu na un manera bon i sabí.” ‘De Eindsprint’ segun Doran ta mustra kon leu bo por yega komo deportista talentoso ku ta skohe kompletamente pa deporte.