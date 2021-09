ORANJESTAD – “Wes a skohe no solamente pa derecho i igualdat per mas ainda pa derecho igual bou di hende. Chapeau! I bow to you!”

Asina abogado Desiree Croes, ku añanan largu a lucha pa derecho igual pa e komunidat arubano lhbt+, ta reakshoná riba e veredikto di Kòrsou den e kaso di dos hende muhé ku ke kasa ku otro.

Na Aruba añanan largu ta prosedé tokante di esaki, pero asina Croes ta bisa: “Esaki ta e promé sentensia ku ta tene kuenta ku e derechonan di esnan lhbt na Kòrsou, pero tambe pa nos na e otro islanan. Muchu largu nos a biba den un komunidat ku no ta digno di un estado di derecho moderno.”

Na apertura di e aña nobo parlamentario na Aruba Miguel Mansur di Accion 21 ta bisa ku su partido lo empeñá pa derecho di matrimonio igual.

Krítika tambe riba Reino

Abogado Croes ta sita ku Hulanda tambe ta keda faya den e kuido di derecho igual pa siudadano di Reino.

“Un gobièrnu ku ta trata un grupo den komunidat den kasonan igual sin igualdat mester tin masha bèrgwensa. Asina tambe Reino Hulandes ku ta sinta mira. Hulanda ta djis laga esaki sosodé, muchu kobarde pa aktua. Ku e señal mas chikí un posibel gastamentu di sèn di mas di e gobièrnunan di e paisnan outónomo, Hulanda ta bini ku e funshon di garantisá. Pero ora trapa derecho humano nan no ta bisa nada. E ora ei ta e gobièrnunan i e pueblo lokal mes mester regla esaki.”

‘Hulanda ta laga e kos sosodé numa den su kurá patras, muchu kobarde pa aktua’

-Desiree Croes

E ta puntra su mes tambe kon ta pará ku e prinsipio di konkordansia i e nashonalidat hulandes indivisibel. Ku konkordansia ke men ku e legislashon na e paisnan di reino ta kuadra mas tantu posibel ku otro. Na Aruba for di poko siman (for di promé di sèptèmber) ta posibel pa registrá partner di e mésun sekso. Tambe pareha di sekso igual ku a kasa otro kaminda por inskribí nan matrimonio na Aruba. Pero e parehanan kasá i registrá ainda no tin e mesun derechonan manera pareha hetero.

Di tur manera Croes ta kontentu ku e veredikto nobo aki. “E damanan ku a kuminsá e kaso aki i e abogadonan ku a pèrkurá pa un defensa bunita i viktoria, boso ta nos héroenan. Boso ta duna nos, pero espesialmente e generashon lhbt mas hóben speransa ku en bèrdat lo bira mihó