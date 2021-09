ORANJESTAD – Reforsamentu di demokrasia ta para sentral den e spich di gobernador Alfonso Boekhoudt durante apertura di e aña parlamentario nobo i kaminda tradishonalmente ta divulgá e plannan pa gobernashon di gobièrnu.

‘Leu for di realidat’, Mike Eman, lider di e partido di oposishon di mas grandi AVP ta bisa di esaki: “Awor a limitá e poder di parlamento, e órgano demokrátiko di mas haltu.”

“Nos sa ku gobièrnu i asina e parlamento aki tambe tin un libertat di moveshon masha limitá aktualmente. Nos tin un pakete di pais i Coho i esei ta krea regla restriktivo den kua komunidat arubano i tambe órganonan arubano por funshoná.”

Eman ta haña tambe ku mester a menshoná pobresa. “Esei tambe ta un negashon kompleto di un situashon masha difísil ku míles ta aden aktualmente na Aruba.

E lider di oposishon lo a gusta pa den e spich, den kua pues demokrasia tabata pará sentral, lo a menta e último elekshon di parlamento di 25 di yüni.

“No tabatin niun temporada den historia kaminda e proseso di elekshon a sosodé ku tantu pregunta. Tabatin hopi deskonfiansa, te na final ku e petishonnan pa konta di nobo tabatin un deskonfiansa enorme. I esaki a keda pasobra nunka no a konta di nobo.”

Den e spich gobernador ta menta e plannan di un gobièrnu nobo di koalishon MEP/Raiz pa mas transparensia den gobièrnu, trato di korupshon i implementashon di un sistema di integridat pa un mihó gobièrnu.

Pero Marisol Lopez-Tromp, lider di e partido di oposishon MAS ta bisa ku ‘e no ta konfia kon e screening di e ministernan kandidato a bai i lo bai’. Parlamento e siman aki ainda lo studia e kandidatanan i e kredensialnan i te ora esaki aprobá esakinan, por instalá e gobièrnu nobo.

“Mi a pone e énfasis, serka promé minister tambe, riba kuantu bo ta tene kuenta ku prevenshon di e konfliktonan di interes, tambe e aparensia.” Segun e parlamentario awor Aruba ta haña ‘un ekspanshon di e gobièrnu di famia’. I mester wak, Lopes-Tromp ta bisa, mas aleu den gobièrnu, ke men no solamente serka ministernan, e posibel konfliktonan di interes.

Miquel Mansur, lider di e partido di oposishon Accion21, ta bisa ku parlamento ainda no a haña e CVnan i e raportahenan di e proseso di screening di e ministernan kandidato.”Esei lo ta un di e preguntanan mas importante ora nos bai reuní tokante esaki. I si nos no haña esakinan, lo mi pidi promé minister i minister di integridat.”

Pero si e informashon aki ta yega na tempu, promé ku parlamento ta bai vota tokante e kandidatura di e ministernan, esei si Mansur no ta kere.

E plannan di maneho di e gobièrnu nobo pa mas parti ta un kontinuashon di e gabinete Wever-Croes I. E énfasis ta riba drechamentu ekonómiko i mas trabou ku ta nesesario pa motibu di e desempleo haltu pa motibu di e pandemia. E masterplan ‘Repositioning our sails’ ku e gabinete nobo a traha i ku segun e promé minister pa un gran parti ta den liña ku e pakete di pais ku a palabrá ku Hulanda, ta guia aki. A indiká seis sektor ku ta prometé hopi di kua e gobièrnu nobo espesialmente lo pone atenshon na e sektornan agrikultura, ekonomia sirkular i industria kreativo.

Ainda e presupuesto no ta kla

E presupuesto ku mester hasi e plannan aki posibel, no ta kla ainda. Segun konstitushon arubano esaki mester tabata den parlamento pa mas lat promé di sèptèmber. Pero gobièrnu a anunsiá ku pa mas tempran esaki lo sosodé yanüari di otro aña.