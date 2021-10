KRALENDIJK – “Zomer ku a pasa mi a manda vários karta. Awor un aña a pasa i mi ke sa kiko ta kiko”, Deepak Daryanani ta bisa. Na Boneiru hopi boneriano poko tempu ei a bishitá e oranan di konsulta di Nationale Ombudsman i Ombudsman pa Mucha.

Entretantu e tim ta tratando sigur 80 pregunta i keho tokante diferente instansha di gobièrnu. Mayoria di keho ta trata di e ousensia di un reakshon riba petishon òf informashon. Tambe diferente habitante a indiká ku nan tin problema finansiero, ku ta pone ku nan ta pasa den difikultat finansiero. Algu ku durante e oranan di konsulta anterior a papia di dje kaba. Nos a pidi e habitantenan kiko nan keho ta.

Outor Marit Severijnse

Gobièrnu no ta duna klaridat tokante e plan di destinashon di Zoutpier

Ombudsman nashonal a risibí diferente keho tokante e Entidat Públiko Boneiru. Deepak Daryanani por ehèmpel a entregá un keho, pasobra e ta haña ku e EPB no ta komuniká kla tokante e plan di destinashon pa e Zuidpier, kaminda aktualmente ta konstruyendo un haf nobo. Daryanani ta krea infrastruktura pa empresario lokal i p’esei ke sa si finalmente e tin pèrmit pa hür edifisio di ofisina ei ainda. “Mi ta kere ku mi ta hasi trabou importante pa Boneiru, ke men mi no ta komprondé pakiko gobièrnu ni sikiera tin interes den loke mi ta hasi.”

Na Boneiru e diskushon di e konstrukshon di e haf tei basta tempu kaba, espesialmente pasobra mester kita un parti di e ref di koral p’esaki.

‘R&O a kita pida tereno ilegalmente’

Tambe diferente hende tabatin keho tokante e direktiva di Espasio i Desaroyo (Ruimte en Ontwikkeling) di e Entidat Públiko. “Mi ta okupá ku un kaso den korte, pasobra R&O ilegalmente a kita un pida tereno” Johannes Frans ta konta. E tambe a entregá un keho tokante su abogado anterior. “E no a yuda mi bon. No a trata mi kaso hustamente. P’esei awor mi mester haña un abogado ku por solushoná e asuntu. Kisas mi tin un chèns via Ombudsman.”

Muraya ilegal despues di 15 aña ainda tei

Al Catalfumo tambe a entregá un keho kaba kontra direktiva di R&O. Catalfumo ta hür apartamento i añanan kaba tin molèster di un muraya muchu haltu ku a konstruí banda di su apartamentonan. “Diessinku aña pasá ora a konstruí esaki, mi a bai keha serka R&O. No solamente tabata un bista mahos, tambe brantwer a bisa mi ku mi mester a move un parti di mi kosnan pa motibu di e muraya.

Na un dado momento gobièrnu a disidí ku e muraya ta ilegal i ku mester a bash’é abou, pero nunka no a yega asina leu. “Mi tin un fail enorme ku kontakto bai bini. Kada bia un otro persona tabata bini den e funshon. Mi no por komprondé dikon algu asina simpel mester dura asina largu.”

Polis ta duda e molèster di zonido

Kontra Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) tambe a entregá diferente keho. “Mi a keha tokante molèster di boroto ku motor i quad ta kousa, Claudia Critelli ta bisa.”E problema aki tei añanan largu kaba. Mi a spera ku lo a bini regla nobo, pero komo ku nada no a kambia mi t’aki awe.”

El a yama polis hopi, pero hopi bia esakinan tabata duda su keho tokante molèster di zonido. “Nan tabata puntra mi: bo tin sigur ku bo ta tende e zonido ei? Klaro, no ta wega mi ta hasi di yama boso tres or di anochi. Ta opvio i tur hende ta tend’é.”

Critelli ta biba den sentro kaminda ta kousa mas tantu molèster di boroto. “Mi tin masha gana di biba den un siudat chikí. Pero e problema aki no ta trata di mi so. Mi ta kòrda tambe riba yu chikí ku ta kana den siudat ku nan mayornan i ta haña daño na nan oido ku tur e zonidonan aki.”

Ta e aspirashon di Nationale Ombudsman di organisá ora di konsulta e aña aki na Saba i Sint Eustatius tambe. Ainda no ta konosí ki dia.