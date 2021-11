ORANJESTAD – E promé ministernan di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ta forma un aliansa mas fuerte den e negosiashonnan ku Hulanda, nan ta bisa despues di deliberashon huntu na Aruba. E promé minister di Kòrsou Gilmar Pisas ta enfatisá sí ku ‘nos no ke krea e impreshon ku nos komo tres pais lo bai bringa Hulanda òf algu asina’.

Hulanda ta fia e tres paisnan sentenáres di miónes pasobra ku e krísis di corona e islanan a haña sla hopi duru. Pero e ora ei Aruba, Kòrsou i Sint Maarten mester kambia basta asuntu, ku tin desena di aña ku nan no ta bayendo bon na e isla.

Manera e bahamentu di gastu di un aparato di gobièrnu muchu muchu karu, limitá e salarionan kumbre serka kompanianan di gobièrnu (esakinan ta ekstremamente haltu) i introdusí medida drástiko pa siudadano manera un edat di penshun mas haltu i un propio kontribushon na kuido.

Promé minister Silvera Jacobs tokante e relashon ku Hulanda (na hulandes)

Hopi tempu e islanan tabata negoshá kada isla individualmente ku Hulanda sin tene otro bon na altura. “Tabata un wega di skonde”, promé minister Silvera Jacobs di Sint Maarten ta konfirmá. Tabata nifiká ku esun bia Hulanda no tabata fia Sint Maarten sèn pasobra nan no por a yega na un akuerdo, miéntras ku e dos otro paisnan si tabata haña. Aktualmente ta Aruba ku no a haña nada ainda e kuartal aki.

E paisnan awor huntu ta pidi mas klaridat di Hulanda, sigur si aworó Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, Órgano Karibense pa Reformashon i Desaroyo) ta bai supervisá e progresonan, tokante kon ta bai parti e sèn. Nan ke klaridat tambe tokante e suma. “Cft (College financieel toezicht, Kolegio di supervishon finansiero) ta menta 1.4 miar euro, pero nos no sa ainda kuantu berdaderamente ta disponibel i kua pais ta haña kuantu”, Pisas ta bisa.

I tokante e diferente kondishonnan ku Hulanda ta pone pa e paisnan, e promé minister Arubano Evelyn Wever-Croes ta bisa: “Ta te na 2023 Kòrsou i Sint Maarten mester tin un balansa den e presupuesto, Aruba na 2022 kaba.”

Promé ministernan di Aruba i Kòrsou riba sostenè otro

Awor e tres paisnan a palabrá ku nan lo deliberá virtualmente tur luna i kada kuartal personalmente, pa asina mehorá e komunikashon i kolaborashon. Nan ta enfatisá ku e palabrashonnan aki no tin di hasi solamente ku Hulanda.

Asina nan lo anda mas ku otro pa haña entrada serka organisashonnan internashonal pa yudansa. Banda di esaki e paisnan huntu ke hasi invershon pa reforsá otro su ekonomia. Detayenan di esaki lo bini ainda, e promé ministernan ta primintí, ora ku kaba di elaborá e plannan.