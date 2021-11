WILLEMSTAD – Klínika Capriles ta den situashon finansiero malu i konsekuentemente no ta den posishon pa duna kuido optimal. Asina Henk Kamsteeg, direktor di Klínika Capriles ta deskribí situashon di e klínika, a konsekuensia dje malestar finansiero di gobièrnu i su efektonan riba kuido di salú en general na Kòrsou.

Tin algun grupo ku no ta risibí sufisiente kuido i tin listanan di espera. “Nos deseo ta pa amplia e servisio ambulante, duna kuido na kas, pa evitá ku ta interná hende i duna yudansa den un estado tempran.” Pero esei no ta logra aworakí, pasobra aktualmente Klínika Capriles no por pone sufisiente hende disponibel, pa hasi e trabou.

SERVISIONAN

Klínika Capriles ta duna servisio riba e tereno di kuido mental, for di nasementu te final. E muchanan ta atendé na ‘Yuda bo Yu’ ku ta un sikiatria pa mucha i hubentut. Tambe e klínika ta duna yudansa ambulante. Tin un Poliklínika kaminda ku por akudí pa konsulta i tratamentu. E departamento di PAAS na CMC tambe ta kai bou di Klínika Capriles. PAAS ta duna e kuido spesialisá pa medio di sikólogo i sikiatranan ku ta den servisio di Klínika Capriles.

Banda di esaki tambe ta resorta bou di Klínika Capriles, Fundashon Sonrisa, ku ta bibienda protehá pa pashèntnan sikriatiko króniko. E ta situá na Uteweg i ta pa hendenan ku tin un grado altu di independensia. E meta ta pa nan por biba tantu ku ta posibel integrá den komunidat.

For di aña pasá, Fundashon pa Maneho di Adikshon, FMA tambe ta kai bou di Klínika Capriles i meskos ku Fundashon Sonrisa, tambe ta forma parti di e fundashon GGZ Curaçao.

HISTORIA DI E DEBE

Na aña 2000, Klínika Capriles a bira independiente, despues ku e tabata un instansia di gobièrnu. A fia e tarifanan. Na 2010 a indiká, ku no por sigui asina i ku mester adaptá e tarifanan.

Entretantu a skirbi vários rapòrt ku ta indiká ku e tarifanan mester ahustá i ku ta nesesario un struktura nobo di tarifa, inkluso tarifa pa produktonan di servisio nobo. Pero debí ku finalmente nada no a pasa ku e tarifanan, gradualmente debe di e klínika a oumentá.

DIA DI AKSHON

Despues di un dia di akshon kaminda ku personal a wèlga, pa motibu dje beslag di algun siman pasa, SBAB a bai kontrolá i konstatá ku bèrdat no tin sufisiente sèn pa paga personal. E ora ei a kita e beslag, i siguiente dia por a paga e salarionan.

Riba petishon di Ontvanger, a palabrá ku BAB, ku lo hasi un asina yamá ‘invorderingsonderzoek’. A base dje investigashon aki lo tin un kombersashon entre Capriles i Ontvanger. Kamsteeg: “E investigashon aki mester mustra ku un beslag asina no mester tuma lugá nunka mas.”

KASO DEN KORTE

Klinika Capriles ta bai buska rason den Korte, pa gobièrnu adapta e struktura di tarifa. Esaki lo ta un manera pa purba garantisá eksistensia di e klinika. Asina por konklui for dje deklarashon di Henk Kamsteeg.

“Ora ku interná pashèntnan, por duna nan bon kuido, pero nos ta sintá ku e mínimo pa loke ta trata entre otro formashon di personal, kuantu hende ta traha riba kada departamento.” Kamsteeg ta splika debí ku e Klínika no por kumpli ku sierto obligashonnan finansiero, entre otro pago di belasting, por konkluí ku eksistensia di e Fundashon por kore peliger.

SITUASHON HOPI DIFISIL

Kon grandi e peliger ta, nos a puntra Kamsteeg: “Mi ta kere ku nos tin un ròl asina importante den komunidat, ku Klínika Capriles semper lo keda eksistí. Pero e ta un situashon hopi difisil.” Por a mira esaki ora ku algun siman pasá, a pone beslag riba kuenta di e klínika.

E kuido pa mucha i hubentut ta esun ku mas ta sufri bou dje situashon finansiero malu di Klínika Capriles. Banda di esei e yudansa pa e nesesidat ku no por mira, tambe ta motibu di preokupashon. Asina Henk Kamsteeg ta kontesta e pregunta, kua e kuido ku mas ta sufri bou di e situashon prekario den salú ne momentu aki.

PERSONAL

Pa loke ta trata personal pa Klínika Capriles, te ainda, tin sufisiente personal. Pero riba sierto tereno, falta personal kapasitá. Ta trata di skarsedat di entre otro Sociaal Psychatrisch Verpleegkundigen, SPV’ers. Kamsteeg: “Aworakí nos ta usa verpleegkundigen pero ku tin tiki ‘bagage’ den nan formashon, riba e tereno sikiatria. I esei ta konta tambe pa otro funshonnan spesialisá.”

Enkanto sikiatranan no tin sufisiente di e profeshonalnan aki yu di Kòrsou. “Nos ta dependé di personal for di Hulanda i Latino Amérika.” Sinembargo ta trata aki di un ehersisio intensivo. Kamsteeg ta splika ku e sikiatranan hulandes ta kustumbrá ku un otro salario kompará ku Kòrsou. Esei ta duna ménos problema serka e sikiatranan latino, di kua mester menshoná ku nan ta bon riba nivel. “Pero no ta fásil pa trese nan na Kòrsou, debí na e reglanan ku tin. Siman pasá a haña pèrmit pa un sikiatra Venezolano.”