ORANJESTAD – For di 4 di desèmber Aruba ta introdusí e kategoria ‘pais di riesgo hopi haltu’. Hulanda tambe ta kai bou di esaki. Esei ta nifiká ku tur hende ku direktamente òf indirektamente (tránsito) ta biaha di Hulanda pa Aruba mester tin un tèst negativo di maksimalmente 24 ora bieu.

Esaki ta konta tambe pa famia i e kantidat di studiante ku ta bai e isla den dianan di fiesta. “Esaki ta nifiká tèst meinta pa atardi por upload e resultado na tempu den nos sistema ED” direktor Edwin Kelly di Direktiva Aviashon ta splika.

Aruba ademas ta sera frontera pa shete pais afrikano siguiendo hopi otro pais, pa asina tene e variante nobo Omikron afó. Kelly ta rekonosé ku e desishon aki no tin masha impakto pa Aruba. Pasobra no tin buelo direkto for di e paisnan aki pa Aruba.

Miéntras ku sí a deskubrí Omikron na Hulanda i Estádos Unídos. For di tur dos pais tin míles di turista ta bini e isla tur siman. “Ta posibel ku nos lo disidí aki un siman kaba pa kanselá e seramentu di frontera ku e paisnan afrikano”, Kelly ta bisa.

Protehá e temporada di hopi turismo

Pero ku di otro banda lo bini medida mas severo pa Hulanda i EU, Aruba ta spera di prevení esaki pa motibu di e temporada di hopi turismo.

E ofisina di turismo ATA a baha su pronóstikonan algun porshento kaba, direktor Ronella Croes ta bisa, pa motibu di e maneho severo di entrada.

“E aña aki ta bira un reto atrobe pasobra banda di e konsekuenshanan di e variantenan di corona, e konkurensia ta grandi. Ku rebaho i otro bentaha mas i mas ta lucha pa atraé turista.”

Tòg e promé minister arubano Evelyn Wever-Croes ta bisa ku e ta mas prekupá awor tokante e situashon na e isla ku fo’i tera. Aña pasá e komoshon durante dianan di fiesta a trese un ola di corona nobo.

“Nos no por pèrmití nos mes un lockdown nobo den e temporada haltu”

Atrobe e ta enfatisá e kondukta di e arubanonan pa tene nan mes na e reglanan den e luna di fiesta binidero.

Bruamentu tokante regla di corona

Ku e kambionan di e medidanan durante e pandemia, tin mas i mas señal ku hende ta brua kua medida ta na vigor awor. E bruamentu ta bini tambe pasobra mandatario i funshonario públiko mes no ta mantené e reglanan tin bia. Manera esun di e obligashon di tapaboka. I esei hende ta mira den media.

Manera último ei durante un konferensia di prensa di gobièrnu tokante e desaroyonan nobo di corona. Eiden ta bisa ku ta ‘konsehá’ di bisti tapaboka pero tambe ku ta ‘obligatorio’.

Riba pregunta di Ret Karibense na promé instansha no ta bini un kontesta inekivokabel. Finalmente e promé minister ta bisa ku ora di papia manera na konferensia di prensa por kita e tapaboka un ratu, si ademas bo ta pará basta leu for di otro.

E reglanan di corona ta stipulá den areglo ministerial. Den artíkulo 7.2 di e último regla ku ta na vigor niun kaminda no tin pará ku por kita e tapaboka durante estadia den un edifisio.