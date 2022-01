WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou lo hasi un petishon di yudansa médiko na Hulanda, pero por lo pronto lo no bini un lockdown manera un toke de keda mas largu.

Ku esaki e prome minister di Kòrsou Gilmar Pisas ta reakshoná riba e gritu di emergensia di hòspital CMC pa motibu di e falta di personal den Antilliaans Dagbald anteriormente. P’esi e hòspital ke un toke de keda promé ku kambio di aña.

Pero Pisas ta bisa Ret Karibense ku den un kombersashon anteriormente e siman aki a disidí pa hasi un petishon di yudansa na Hulanda pa mas personal médiko.

“Nos mester di entre 16 pa 20 hende. Ku e kantidat aki nos tin e situashon bou di kòntròl.”

E promé minister ta kontinuá di bisa ku e pandemia a mustra ku un hòspital nobo ainda no ta henter e solushon.

“Nos a traha un hòspital nobo, grandi i karu, pero awor parse ku pa motibu di e pandemia no no tin sufisiente kapasidat. Mester sera diferente departamento loke ta bai na kosto di e servisio na e pashèntnan. I esei ta nifiká ku nos mester tuma medida pa alivia e preshon riba e personal.”

Loke tambe ta pasa ta ku e personal di hòspital ta lucha ku trouma i problema mental pasobra den e pandemia nan a mira un kantidat grandi di pashènt di corona muri. Te aworakí a muri 189 hende, segun e sifranan di gobièrnu.

Ademas awor un kantidat grandi di trahadó di hòspital ta kontagiá. Banda di esaki e promé minister ta bisa ku durante dianan di fiesta tabatin èkstra trabou ku e tantu aksidentenan di outo i insidente di violensia.

Tòg Kòrsou no ta tuma medida di corona aktualmente ku lo para e bida públiko hopi. UN motibu importante segun promé minister Pisas ta ku e variante di Omikron ainda no a kondusí na un oumento grandi di atmishon na hòspital. Ademas e isla tin hopi nesesidat di entrada di turismo. I un lockdown no ta na benefisio di esaki.

Nos lo no haña sosten di likides, Hulanda aktualmente ta yuda solamente ku e spekto di salubridat. Esei ke men ku nos mes mester sòru pa nos tin entrada, I den e kuadro ei no ta deseabel pa tin un lockdown.”

E ta bisa sí ku nan ta evaluá un toke de keda mas largu. Pero e outoridatnan tin difikultat kaba ku e mantenshon di e reglanan di corona aktual pasobra hopi polis a kontagiá. “Esaki ta nifiká ku e dos simannan binidero lo ta héktiko, pasobra niun kaminda no tin sufisiente personal.