KRALENDIJK – “Bou di e sirkunstanshanan ku nos t’ aden aworakí nos mester tuma medida nobo”, segun gezaghèber Edison Rijna durante un rueda di prensa djaluna. “E último dianan aki nos a mira un oumento kla di e kantidat di hende den isolashon i e kantidat di kontagio nobo.”

E medidanan ku ta drenta na vigor for di 4 di yanüari i ku lo ta vigente un luna, ta espesialmente a evitá aglomerashon. Asina den seno privá maksimalmente 10 persona por ta huntu i den pakus ta pèrmití solamente un persona di un kas.

Ta ferwagt oumento rápido di kontagio

Boneiru aktualmente tin 262 kontagio di corona aktivo i tin kuater hende den hòspital. Na e isla a establesé dos siman pasá ku tin e variante di omikron. E Departamento di Salubridat Públiko a deklará e tempu ei kaba ku mester tene kuenta ku un oumento rápido di e kantidat di kontagio.

Tur kompania di hóreka ainda por keda habri te 12 or di anochi, pero no por sinta na mesa ku mas ku 4 persona. Klup di sèks mester sera i kasinonan mester sera 12 or di anochi. Evento pafó por sigui te ainda, pero ku maksimalmente 50 hende i lugá di sinta fiho, sin kantamentu òf bailamentu.

Oumento grandi

Siman pasá dòkter Michael Mercuur di Salubridat Públiko a laga sa ku den 17 di e 60 kasonan ta trata di e variante omikron. “Entretantu esaki ta 60 di kada 100”. Merkuur ta konta. “I esei ta den liña ku e ekspektativanan. Omikron lo pusha e variante delta afó. El a kuminsá ku 5 porshento, kaba 25 porshento ora nos a saka e notisia i awor e ta 60 porshento. Ta ferwagt ku e lo yega 90 porshento.

Hopi insiguridat tokante e progreso di e enfermedat

Tokante di e progreso di enfermedat di e variante omikron Salubridat Públiko por duna tiki klaridat ainda, pasobra aktualmente ta espesialmente hende hóben ta kontagiá ku e variante di omikron. “Pues kon e progreso di e enfermedat lo bai generalmente ora tur grupo di edat a bini den kontakto aworó, esei ta keda un insiguridat grandi.”

Tin algun kos remarkabel sí. “Loke ta remarkabel por ehèmpel ta ku hende tin keho mas largu si nan ta den isolashon. Kaminda ku pues nos mester konsehá hende mas trempan pa keda mas largu den isolashon”, segun Bouwmeester.

No tin falta agudo den kuido

Kòrsou poko tempu ei a pidi Hulanda pa yudansa den kuido médiko. Segun dòkter Mercuur algu asina no ta sosodiendo na Boneiru. “Asina leu ku mi sa aktualmente no tin un falta agudo den kuido. Ta antisipá sí riba un oumento eventual, pero aktualmente no tin problema i mi no ta mira un problema pa Hulanda intervení.

Tèst bo mes sigur ta un posibilidat

Na Kòrsou poko tempu ei a disidí ku por bende e tèstnan di kas tòg pa motibu di e plamamentu rápido di e variante di omikron. Ei por bende e tèstnan sin resèpt na e botikanan. Kon ta e opinion di Boneiru tokante esaki? “Naturalmente na Hulanda a introdusí tèst di kas na gran eskala i sigur ta un posibilidat pa kontemplá esaki aki tambe”, segun Bouwmeester. “Nos lo palabra esaki ku esnan envolví den esaki i bini bèk riba esaki atrobe.”

Bou di biahero ta traha ku outotèst kaba. For di djárason biahero di Hulanda i Estados Unídos banda di un PCRtest mester hasi un outotèst tambe despues di yegada. Si nan tèst positivo nan mester bai den isolashon i traha un sita na departamento di Salubridat Públiko pa tèst atrobe.

Posibel medida èkstra pa biahero

E kondishonnan pa biaha aki a tuma e tempu ei pa frena e yegada di omikron na Boneiru. Ta posibel ku tin medida èkstra ta bini aserka pa hende ku ta biaha pa Boneiru awor ku e variante a yega e isla. “Nos lo wak esaki di nobo. Lo bo tende di esaki pronto”, segun gezaghèber.