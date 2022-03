HILVERSUM – Kiko Friesland, Zeeland, Brabant i Boneiru tin komun? Esaki por mira for di aprel den e programa nobo di NPO 2 Expeditie Nederland (Ekspedishon Hulanda). E programa ta un kolaborashon úniko entre Omroep Max, diestres emisora regional i Ret Karibense.

Na NPO 2 ya kaba ta duna atenshon na tópiko regional. den e programa Noord-Zuid-Oost-West (nort, sùit, ost, wèst). Expeditie Nederland (Ekspedishon Hulanda) ta pas den e ambishon di NPO 2 pa duna mas atenshon na tópiko regional. P’esei tambe a buska koperashon ku e redakshon i koresponsalnan di Ret Karibense.

Kolaborashon úniko ku Ret Karibense

“Ku Ret Karibense nos tin añanan kaba ta lucha pa e islanan haña mas atenshon den media hulandes, tambe pa e relatonan bunita”, kordinadó di redakshon Leoni Schenk di Ret Karibense (NTR) ta konta. “E bunita di e programa aki ta ku e ta trata di loke ta konektá nos den e region. I esei ta hopi mas ku loke bo ta kere. Ku Expeditie Nederland, NPO 2 berdaderamente ta bai hasi un kos nobo, ku e parti karibense di reino komo e di dieskuater region.”

“Un paso lógiko”, Carmen Fernald, redaktor final di e programa, ta haña. Meskos ku Friesland i Limburg, e parti karibense tambe ta pertenesé na Hulanda. E perspektivanan ku e trahadónan di e programanan ta trese for di Aruba Kòrsou i Boneiru, ta duna un bista sorprendente di Hulanda. Pa mi e kolaborashon ku e emisoranan regional i Ret Karibense ta un paso lógiko.”

Den Expeditie Nederland e televidente ta mira reportahe kòrtiku di hende ku ta traha programa di diferente region. Kiko ta e diferensianan entre e provinsianan i e islanan si ta trata di biba, traha i tradishon? I kiko ta interesá e hendenan? Por ehèmpel den e área di durabilidat, historia, kultura, kuida otro i tradishon. E reporteronan ta bai buska e relatonan ekstraordinario, remarkabel i emoshonante. I asina nan ta pinta un propio imágen di Hulanda i e Reino.

Mira e transmishon

For di djaluna 4 di aprel por mira Expeditie Nederland 12.30 or den Karibe i 6.30 or di atardi na Hulanda. Por mira via NPO2, BVN i e plataforma di streaming NPO Start.

