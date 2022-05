KRALENDIJK – Kon un fiskal por lubidá di pidi wes pa tene sospechoso será? Den media di Boneiru a reakshoná skèrpi riba eror nobo di Ministerio Públiko (OM)

Na Boneiru ya pa algun tempu tin krítika riba Ministerio Públiko. Poko tempu ei OM a tene un evaluashon di su mes, huntu ku por ehèmpel abogado penal, di e aña ku a pasa. E abogadonan a indiká ku ta bai mihó, pero ku ainda tin hopi kos di drecha.

Dos luna despues di e evaluashon aki, parse OM atrobe a kometé eror grandi den un kaso di arma di kandela i droga. Tres sospechoso ku ta será preventivamente, ta sali liber (temporariamente), pasobra hustisia no ta tene su mes na e reglanan.

Lubidá pa motibu di dia di fiesta

Pa pèrkurá pa un proseso bai hustamente, OM mester tene su mes na lei. Atrobe parse ku no a pidi prolongashon di detenshon preventivo na tempu serka wes-komisario.

“OM no a tene kuenta ku e término di e tres personanan aki lo a vense durante dianan di fiesta”, segun bosero Roderick Gouverneur. Parse OM no tin su mes agènda na òrdu.

Akusashon grave

E sospechosonan tabata será den e Instituto Hudisial Hulanda Karibense (JICN) na Boneiru wardando nan kaso den korte. Ta sospechá nan di poseshon di arma di kandela i infrakshon di lei di opium.

Ta dos diferente kaso penal. E kaso di droga ta trata di un investigashon amplio ku ta dura lunanan largu i ku RST (Tim di Kolaborashon di Reshèrshi) ta envolví.

Pasobra ta trata di akusashon grave, pa hustisia ta importante pa nan no sali liber por lo pronto. E sospechosonan no por pone e investigashon na peliger tumando kontakto ku otro hende òf influenshá otro prueba. Ademas por interogá nan fásil si ta nesesario.

‘Ministerio Públiko no ta komprondé e artíkulo di lei’

Abogado penal Marga van Lieshout, ku ta asistí un di e sospechosonan, ta mustra ku OM a haña tempu tambe pa drecha su mes eror. “Pero esaki no a sosodé. Serka OM nan no ta komprondé e artíkulo di lei òf nan ta interpret’é diferente.

Pasobra OM tin 24 ora di tempu pa pidi korekshon serka korte. E wes komisario no por a hasi nada otro ku duna tur tres e sospechosonan libertat. Pa hustisia esaki ta un kontratempu grandi, pasobra esaki por pone e investigashon penal na peliger.

E investigashon ta sigui

Ministerio Públiko ta kere ku nan por kaba e kaso sí. “E investigashon ta kontinuá” e bosero di OM ta bisa. “Ora e kaso bini dilanti wes i e prueba kontra e sospechosonan ta legal i konklusivo, OM lo pidi un kastigu di prizòn.”

E tempu ku e sospechoso tabata será preliminarmente, promé ku a trata e kaso penal serka wes, lo kita for di e posibel kondena. “Si e sali mas haltu, den nan kaso lo nifiká ku nan mester bai prizòn bèk pa haña nan kastigu.”