DEN HAAG – Fin di e luna aki mester bini klaridat tokante e redukshon di salario di 12,5 porshento pa ámtenar na Aruba, Kòrsou i Sint Maarten. Segun esnan ku por sa ta e intenshon pa tene un konferensia di prensa ora sekretario di estado Alexandra van Huffelen (Relashonnan den Reino) ta na Aruba.

Na Den Haag esnan ku por sa ta reportá ku e kombersashonnan tokante esaki lo sigui, ku e meta pa aki dos siman tin un akuerdo. E ora ei riba 20 di yüni lo duna ‘bon notisia’, durante un konferensia di prensa di e sekretario di estado huntu ku e tres promé ministernan karibense.

Ámtenar tin dos aña kaba ta entregá salario

Ámtenar, dosente i tur hende ku na e islanan ta risibí nan salario via gobièrnu, ya tin dos aña ta entregá riba nan salario. E ‘kargo di solidaridat’ tabata un di e eksigensianan duru di Hulanda pa fia e islanan sentenáres di miónes. Nan a haña nan ku falta di plaka pa motibu di e krísis di corona.

Preisnan ta subi hopi, forsa di kompra ta baha

Pasobra e preisnan a subi asina tantu, ta pèrmití e islanan di paga e salarionan shen porshento atrobe. Hulanda ta imponé kondishon di nobo.

Aruba: otro luna sinku porshento mas aserka atrobe

E islanan mes mester mira kon nan ta bai paga e salarionan i no ta pèrmití nan di fia sèn atrobe. esei ta un di e eksigensianan di Hulanda. Aruba ke pa su hendenan fin di yüli haña sinku porshento aserka. “Nos ta trahando pa kumpli ku e eksigensianan pa por paga otro luna”, promé minister Evelyn Wever-Croes (MEP) ta reakshoná.

Na Aruba ta te otro aña ámtenar lo haña shen porshento di nan salario mensual. Kòrsou i Sint Maarten ainda no a bini kla kompletamente ku esaki.

Hulanda ke pa e ámtenarnan ku ta gana di mas poko haña preferensia ora di paga mas sèn; esnan ku salario kumbre via gobièrnu mester entregá 25 porshento definitivamente.

Gabinete di Kòrsou ta buska sosten di parlamento

Minister di Finansa Javier Silvania (MFK) a haña sèn pa Kòrsou pa di tur manera bai paga ámtenar 3 porshento di sèn di fakansi. A inkorporá e gastunan den e presupuesto adaptá pa 2022.

Tòg Kòrsou – meskos ku Aruba i Sint Maarten – pa Hulanda promé mester tuma un lei ku ta regla e salarionan kumbre. Es ku ta haña su salario di gobièrnu e ora ei no por gana mas ku 130 porshento di loke e promé minister ta gana.

Si e ámtenarnan di Kòrsou lo bai mira mas sèn riba nan slep di salario, awor ta dependé di parlamento. Segun minister Silvania su gabinete a pidi parlamento ‘kariñosamente pero tambe urgentemente pa planea un reunion di urgensia’ i pa duna ‘klaridat’ ku un voto pro òf kontra.

‘Niun ora no ta mustra riba Kòrsou ku un dede akusatorio’

Diferente media ta notifiká ku ta Kòrsou ta e ‘malechor’ i ku ainda no tin un akuerdo. P’esei lo a ‘anulá’ e Konseho di minister di Reino di 10 di yüni. E relato ei no ta kuadra kompletamente, a sali ora Ret Karibense a bai puntra diferente persona ku por sa.

“Awe tabatin ‘e intenshon sí’ pa tene un Konseho di minister di Reino”, Hulanda a bisa un siman pasá ainda. “No tabatin Konseho di Minister di Reino awe i no a planeá esei tampoko”, e promé minister arubano Wever-Croes ta reakshoná.

E promé minister arubano ta bisa ku ’niun ora so no a mustra ku dede akusatorio’ den direkshon di Kòrsou. “Mi tin deliberashon regularmente ku e promé ministernan di Kòrsou i Sint Maarten i e sekretario di estado. E relashon entre e paisnan ta bon.”

E islanan ta lucha ku e konsekuensha di e pandemia di corona

E islanan ta haña ku nan ta den ‘un sirkunstansha masha retadó’ ku tur e kondishonnan severo ku Hulanda ta imponé i e slanan ekonómiko pa motibu di e pandemia. Tin falta di sèn miéntras ku bida ta bira mas karu, nan ta bisa.

‘Paga tinu riba framing den media’

“E framing di sierto media ta asombrá mi”, asina un otro persona di e islanan ku ta bon na altura ta bisa. “Nos no ta niun tiki rabiá ku Kòrsou.”

“Semper mester entregá e dokumentonan denter di un sierto término; ta planea e Konseho di Minister di Reino metikulosamente. Pasobra ta esei ta e momento pa formalisá e kombersashonnan preparatorio i e palabrashonnan. Ta te ora numa ku tin un akuerdo, ta plani’é