ORANJESTAD – Eksperto di cyber Erik Jan Koedijk ta avisá ku diferente organisashon vital na Aruba ta kore peliger pasobra nan seguridat di ICT no ta na òrdu. Otro eksperto di seguridat na e isla ta ninga esaki. Ken ta Koedijk? I pakiko e ekspertonan di cyber arubano ta rabiá kuné?

Un kantidat di organisashon masha importante na Aruba ta kore peliger innesesario pa atake di cyber, a sali for di e investigashon di Koedijk. Ta trata di kompania di awa, elektrisidat i telekomunikashon, pero tambe e propio Servisio di Seguridat, Ministerio Públiko i NCTVI. Ta trata di seguridat básiko di email i sistema di web ku hopi bia no ta ba òrdu, Koedijk ta bisa. Algu ku ta peligroso, pero por solushon’é fásil tambe.

Koedijk tin algun aña kaba ta bini Aruba i otro isla pa duna training tokante seguridat di cyber. For di dia ku el a anunsiá su investigashon, ekspertonan lokal ta iritá, asina Ret Karibense ta eksperensiá. Nan ta ‘not amused’, algun di nan asta ta rabiá i ta haña ku e ta kousa pániko pòrnada. Koedijk ademas lo ta hasi Aruba un blanku pa hacker. I ku esaki espesialmente e ke promové su propio kompania, ta sali for di e reakshonnan.

“Mi no ke parse un òf otro makamba ku sa tur kos mihó. Na Hulanda tambe nos tin un kaminda largu di bai. Pero mi ta dirigí mi mes riba Aruba, pasobra durante un masterclass aña pasá un hende a puntra mi: bo por bisa algu tokante di e estado di organisashonnan na Aruba, pasobra a hack nos hòspital kaba. Espesialmente gobièrnu, organisashonnan vital ku nos komo siudadano mester komuniká ku nan. Mi a primintí di hasi esaki na mart i ta esei mi a hasi”, Koedijk ta splika.

Ken ta Erik Jan Koedijk?

Ret Karibense a mira su investigashon i despues, ku e resultadonan, a bai skucha tur dos banda serka dies di e 25 organisashonnan ku a investigá. E organisashonnan ku a investigá a haña e oportunidat algun siman pa sera e buraku di seguridat, promé ku a publiká.

Na ofisina serka Ofisina Nashonal Sentral di Kombatimentu di Terorismo, Seguridat i Interpol

I kiko e servisio di gobièrnu ku mester protehá Aruba kontra di atake di cyber ta haña? Na e ofisina di Nationaal Centraal Bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol (NCTVI, Ofisina Nashonal Sentral di Kombatimentu di Terorismo, Seguridat i Interpol) ta ninga e ponensianan di Koedijk redondamente. Un taskforce di cybersecurity a bini huntu espesialmente pa duna Ret Karibense un reakshon.

E taskforce ta un grupo basta nobo di eksperto ku ta interkambiá informashon konfidensial tokante menasa di cyber, atake di cyber, kriminalidat di cyber i solushon”. E ta un koperashon públiko-privá, pasobra mayoria di e konosementu ta pafó di gobièrnu, direktor di NCTVI Dolfi Richardson ta splika.

E konklushonnan di Koedijk nan ta pone un banda komo ‘no ta bèrdat, ta eksagerá, di riesgo abou, i unabes t’asina ku nos no por segurá tur kos’.

“Nos tin tur kos in place. Kisas un kos nos no a hasi, loke e (Koedijk, red.) a bisa, pero esei no ta importante. E base tei sigur i mas”, Giovanni Tromp ta bisa, hefe di ICT di e kompania di awa i energia WEB. “Kasa sekònde ta ataká nos sí. Esakinan por ta mucha ku ke hasi wega i hacker serio. Ta trata si nan por drenta mas hundu den e sistema i esei niun ora no ta bai asina fásil manera su investigashon ta bisa.”

‘Kada sekònde ta ataká nos si, pero no ta fásil pa drenta’

Giovanni Tromp, hefe di ICT di e kompania di awa i elektrisidat WEB

Manager di seguridat di informashon di e kompania di telekomunikashon Setar, Paul Elens, ta kompartí e opinion ei. “El a usa tèst ku ta masha fásil i públiko. Nos a mir’é drenta, pero esaki hopi bia nos ta pèrmití èksprès. E ora ei nos ta guia e hacker pa un kòmchi di honing, un trampa, pa sigui nan moveshonnan. Pero esakinan no ta kondusí na nada i nan no por drenta mas hundu sigur sigur.”

Henter Aruba pa internet ta dependiente di e monopolista Setar. Eelens ta bisa ku e kompania ta invertí hopi i strukturalmente den seguridat di cyber. “Nos tambe ta mira e trend meskos ku na sobra di mundu e atakenan ta bira mas grandi i mas hopi. Serka nos ta trata di 50 mil pa 100 mil pa luna. Un kuart te un terser parti ta atake di bòt riba nos sistema di internet.”

Na kaminda pa e guera na Ukraína Setar a monitòr moveshonnan èkstra grandi kaba di atake di cyber. I espesialmmente atake di cyber di spònser pa estado, den e kaso aki anto gobièrnu di Rusia, ta hasi paisnan i Aruba tambe vulnerabel. Pero pakiko hacker lo haña Aruba interesante, komo isla chikí?

‘Aruba no ta un isla, ta milisekònde ta separá nos riba internet’

-Paul Eelens manager di seguridat di e kompania di telecom Setar

Eelens ta mustra e submarine cable map. ‘Aki bo ta mira ku Aruba no ta un isla. Nos ta milisekònde for di otro riba internet. China for di unda tambe ta sosodé hopi por ehèmpel ta riba 0.2 sekònde. I e bòtnan ku ta ataká no ta diskriminá.

Richardson ta añadí: “Hopi bia nos tin e inklinashon pasobra nos ta asina chikí, di kere ku: tur e kosnan aki ta leu for di mi kas. Pero nos ta lubidá ku nos ta pertenesé na Reino i e sí ta posishoná den mundu komo importante geopoltíkamente.”

E kòmbersashon den e ofisina stail di FBI mas i mas ta bai den direkshon di e menasa di seguridat nashonal arubano na man di kriminal di cyber i aktornan di estado. Ora sigui puntra un tiki, Richardson ta atmití di NCTVI: Kriminalidat di cyber ta den tòp 3, pues e mester haña e prioridat di mas haltu.

Seguridat di cyber tin prioridat kumbre pa polítika arubano?

Richardson ta splika ku na 2016 a kuminsá ku seguridat di cyber. E kompania di investigashon Hulandes TNO tabata e lider, i lo a hasi un midimentu di sero i a tene un simposio di konsientisashon. E ora ei a bini un kambio di gabinete i tur kos a para.

“Den e último término di gobièrnu (gabinete Wever-Croes I) nan ker a promové e-government. E ora ei nos a bisa ku esaki por solamente si traha na seguridat di cyber tambe”, Richardson ta bisa.

For di su relato ta sali ku hopi ta den e fase di plania ainda: un maneho nashonal, pero tambe legislashon ku ta pone ku organisashonnan ta obligá di mèldu atake di cyber. Algu ku hopi bia pa motibu di daño di reputashon nan no ta hasi. Ademas NCVTI no tin outorisashon. Ta p’esei e taskforce aki puramente a base di boluntat i konfiansa ta kompartí informashon, Richardson ta bisa.

Ainda mester sosodé hopi pero bo no por kompará nos ku Hulanda.

-Dolfi Richardson, direktor di NVTVI

Ademas, kon seif bon mirá gobièrnu i otro organisashon importante ta. Niun hende no sa. Pues pa esaki mester hasi midimentu di sero ainda. Tambe mester bini un konseho nashonal di cyber bou di presidensia di e minister di Asuntunan General i mester bini espesialmente mas sèn. “Nos a haña algu, porfin awor ku e presupuesto nobo. Pero pa lansa e plan nashonalmente, mester di hopi mas”, segun Richardson.

Tòg e no ta haña ku Aruba a kuminsá lat. “Nos ta nèt na tempu i sí, ainda mester sosodé hopi.Pero ya, bo no por kompará nos ku Hulanda, òf Merka, nan ta kana dilanti mundialmente.”

‘Siudadano mester por konfia ku nan no ta bira víktima’

Bèk pa e investigashon di Koedijk ku ta konkluí ku gobièrnu i hopi kompania vital na Aruba, entre nan tambe banko, no tin e base na òrdu. “Kaminda ta ferwagt di siudadano ku nan mester regla kos digitalmente. Nan mester por sali for di e punto di bista ku nan no por kai víktima di e mesun organisashonnan, tòg?”. Koedijk ta haña.

Kompania di elektrisidat Elmar ta keda ariba ku nan si ta ofresé nan klientenan seguridat cyber. “Nos ta garantisá esaki”nan manager di IT Alfred Croes ta bisa. “Sí, bo no mester mir’é asina, pasobra bo no por garantis’é kompletamente”, Richardson ta reakshoná lihé riba esaki.

Setar ta splika ku nan ta kategorisá e menasanan na man di riesgo i impakto. “Mayoria di e medionan ta di protehá nos ‘prendanan’. Riba number 1 tin pará, para atake ku tin e impakto mas grandi riba nos usadónan. Nos no por filter tur hende tampoko, pa motibu di privasidat, i nos demokrasia. Sino nos lo a bira un diktadura” Eelens ta bisa.

Eelens tokante e investigashon di Koedijk

E prekupashonnan tokante e publikashon aki ta keda, asina a sali na kabamentu di e entrevista ku taskforce. Pasobra ounke e partidonan ta keda ripití ku Koedijk su investigashon ta bisa tiki di nan seguridat di cyber, nan ta kibra kabes sí pa e daño eventual pa motibu di publikashon.

“Ta manera bo ta atvertí den bario ku serka bo bisiñanan tin un bentana bieu kibrá. Bo ta invitá ladron”, Eelens di Setar ta bisa. “No ta bon pa Reino, nos ta paresé riba e pantaya di e grandinan di mundu sin tin nodi. E mensahe ei si nos ke duna bèk, ku e por trese mas trabou pa NCTVI”, Richardson ta konkluí.