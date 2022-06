Gabinete ta koregí e mandatarionan na Boneiru “E isla ta berdaderamente popular serka persona ku a bin biba Boneiru for di tempu ku na 2010 el a bira un munisipio ekstraordinario di Hulanda. I e no ta popular solamente pa bin pasa fakansi, sino tambe pa tin un kas ei.”, reportero polítiko John Samson ta konta. “Riba kaya i na fiesta regularmente bo ta tende remarkablemente hopi krítika ku e isla a bira un sorto di poseshon di e oropeonan. E dede akusadó basta lihé ta mustra riba Den Haag.” “Hende ta sensitivo sí pa esaki. Tantu serka gabinete komo serka miembro di parlamento hulandes bo ta tende òf ripará ku nan ke ta poko reservá ku dunamentu di regla, sino for di e islanan nan ta haña e akusashon di ‘komportashon kolonial’. Un problema grandi ta ku hopi habitante ta sinti nan mes tené atras kompará ku munisipio na Hulanda Oropeo. No ta mas regla nan ta warda sino mas derecho sí.” “P’esei ta remarkabel ku minister De Jonge awor den e konferensia di prensa ta koregí e mandatarionan boneriano, pasobra nan mes lo a hasi muchu poko den e área di kas pa biba. E ta haña ku a bira tempu pa gabinete awor sí intervení pa yuda e boneriano komun haña un kas. Awor e minister ta pone tur opshon riba mesa. Pero atrobe bo ta tende esun nota marginal: esaki mester ta den koperashon sí ku e mandatarionan lokal.”