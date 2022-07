KRALENDIJK – Mandatario hulandes e último lunanan aki ta bula bai bini pa e islanan karibense. Si ta na sekretario di estado Alexandra van Uffelen (Relashonnan den Reino), esaki lo sosodé mas frekuente. E ta haña ku e bishitanan di trabou ta kondusí na mihó desishon polítiko na Den Haag pa hende den Karibe.

Van Huffelen ta bisa ku pa motibu di su diferente bishitanan di trabou el a kuminsá pensa i mira e problemanan na e isla un tiki diferente. “E ora ei bo ta tende i mira e kos serka un hende ku berdaderamente a eksperensiá esaki.”

“Kada bia bo ta haña impreshon nobo”, Van Huffelen ta bisa na fin di su di dos bishita na Boneiru. “P’esei mi ta haña importante pa mi koleganan bini aki; ku nan tei. Pa medio di bini huntu ku mi koleganan, nos por mira e núkleo di e problemátika.”



Sekretario di Estado Van Huffelen (Relashonnan den Reino) ta papia ku koresponsal Marit Severijnse

Riba medionan sosial hopi bia por lesa e reakshon ku e mandatarionan ta ‘di biahe poko urgente pagá pa trabou’ ora nan bishitá e partinan karibense. “Pero si bo no t’aki, bo no ta mira ta kiko ta e esensia di e problemátika. Tampoko bo no por tuma e pasonan korekto ku ta asina nesesario”, e sekretario di estado ta haña.

“Na febrüari mi a tene e promé kòmbersashonnan ku inkreiblemente hopi hende ku a konta masha tantu tokante loke nan tabata pensa ku ta nesesario. Entretantu den e nota di voorjaar nos a reservá un bùdjèt grandi pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba.”

Heerlijk gewandeld op de malekon, mooie gesprekken gevoerd. Ik sprak onder meer Eddy & Eddy over het eiland en de zwemlessen in zee. Vissers vertelden me over wat hun leven beter zou maken. Danki pa e kombersashon ameno. pic.twitter.com/46TxCFi93e — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) June 18, 2022

Problema rònt di kas pa biba na e munisipionan karibense

Minister Hugo de Jonge (Kas pa Pueblo i Ordenamentu Espasial) a bini huntu ku sekretario di estado Van Huffelen (Relashonnan den Reino) pa papia tokante e problemanan rònt di kas pa biba. Na Boneiru tin un petishon grandi pa kas pagabel pa hür i di kumpra.

De Jonge na nòmber di gabinete a anunsiá algun medida pa yuda ‘e boneriano komun’ haña un kas.

Kuido i violensia doméstiko

E siman aki sekretario di estado Maarten van Ooijen (Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte) tambe tabata na turno. Den e munisipionan ekstraordinario Boneiru i Sint Eustatius el a tene kombersashon tokante kuido médiko, kuido di hóben i enfoke di violensia doméstiko.

Djamars el a papia na Aruba ku e tres ministernan di kuido di e paisnan outónomo Kòrsou, Sint Maarten i Aruba pa hasi palabrashon den e área di salubridat públiko.

Hende ta apresiá kordialidat

“Ta remarkabel ku e sekretario di estado durante su bishitanan di trabou ta okupá su mes hopi ku kuminsá un kombersashon ku habitante”, koresponsal Marit Severijnse ta konta.

“Durante un paseo na e bulevar di Kralendijk e ta kuminsá kòmbersashon chikí ku por ehèmpel piskadó. Durante konferensia di prensa na e islanan abc semper e ta kuminsá su spichnan ku e promé frasenan na papiamentu. Kisas tin hende ku no ta haña esaki masha kos, pero bo ta mira ku e hende djaki ta apresiá.”

“Tambe den su spich e ta dirigí su mes direktamente na e habitantenan: Boso tabata ke… i nos a skucha. Awor nos a bini pa skucha kiko mas mester di dje.” “Bo ta tende di habitante ku nan tin e impreshon ku Van Huffelen ta un hende ku sinseramente ta interesá den nan. E ta papia ku entusiasmo tambe tokante e fiestanan kultural ku e ta partisipá na dje. Pa e motibu aki hende awor ta ferwagt hopi d dje.”

“Gezaghèber tambe a ekspresá su apresio pa e echo ku e sekretario di estado tin e intenshon pa trese mas tantu kolega posibel na Boneiru. Na Boneiru ta spera ku esaki lo trese kambio berdadero, pasobra nan tin añanan largu ta sinti ku a tene nan atras.”