Hende na Boneiru ta biba den pobresa grandi, pero atrobe Hulanda no ta mustra ku e tin purá pa determiná e mínimo di eksistensia,. Loke ta kousa frustrashon grandi serka bònt di konsumidó Unkobon ku ta mustra un paralèl ku e despensa hulandes pa sklabitut.

“E kaso ta ku ta ninga hende un eksistensia humano i esei den e temporada kaminda Hulanda ke pidi despensa pa e pasado di sklabitut”, Harry Somers di e bònt ta bisa. Mi no ke enfatisá e paralèl aki, pero e tei si.”

Pakiko e mínimo aki ta importante pa Boneiru?

Pa establesé e mínimo sosial òf e mínimo di eksistensia ta un medida masha importante den kombatimentu di pobresa. Ta un suma ku un persona òf famia mester di dje minimalmente pa por biba di dje. A base di esei ta determiná kuantu un persona mester gana minimalmente, òf ta haña na kompensashon pa yu òf ònderstant.

E sumanan aki na Boneiru, Saba i Sint Eustatius ainda ta mas abou ku na otro munisipio hulandes, loke ta pone hopi hende biba den pobresa. Segun Unkobon na Boneiru sigur 40 porshento ta biba leu bou di e mínimo di eksistensia.



En bes di un deadline, atrobe un komishon nobo

Minister Carola Schouten (Maneho di Pobresa) anteriormente a informá den un karta na Tweede Kamer ku pa 2025 e mínimo sosial mester ta reglá. Pero den e debate den Kamer e siman aki tokante di esaki no a ni yega na un deadline mes, solamente a logra di instalá un komishon independiente ku ta bai wak e asuntu aki.

“Atrobe un komishon. Atrobe ta posponé miéntras ku hende ta biba den un pobresa profundo”, Somers ta reakshoná. E bònt di konsumidó ta fadá ku atrobe ta trata di tarda e asuntu atrobe ku komishon.

“Nos a haña Nibud na 2015, Regioplan na 2018 i awor ta bini un di tres komishon? Anto no a ni bisa mes ku esaki ta e último. I entre tantu nos ta tuma solamente paso chikí ku no ta ni yega den besindario di un punto di midimentu, te pa tin un mínimo sosial!’



Kaso den korte kontra Hulanda ta sigui

Unkobon ta sigui ku nan kaso den korte kontra Hulanda. “Nos lo sigui sigur ku esaki, pasobra nos no a haña konfiansa ku e kos lo drecha”, Somers ta bisa. “I niun ora no a disidí si e mínimo sosial ta bini na 2025. Kontrali na loke sekretario di estado Alexandra van Huffelen a bisa duru. Bon mirá den e debate aki nan a troka palabra tokante esaki.”