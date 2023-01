E deliberashon di kuater pais ku fin di siman pasá a tuma lugá na Sint Maarten, na Aruba, Kòrsou i Sint Maarten simplemente a tradusié ku e siguiente seis palabranan: ‘A kita Coho for di mesa’.

E alegria tabata grandi serka e gobièrnunan karibense ku Hulanda no ker a imponé e lei di reino kontroversial aki pa lanta un sorto di órgano di supervishon nobo yamá Coho mas.

“Ta respetá e outonomia di nos pais atrobe”, e promé minister arubano Evelyn Wever Croes ta reakshoná. “Un momento emoshonal”, su kolega Gilmar Pisas di Kòrsou ta haña.Huntu ku Silveria Jacobs di Sint Maarten, e tres promé ministernan ta papia di ‘un resultado importante’ i ‘tin mas igualdat atrobe den Reino’.

No ta trata di avalancha

Pero es ku profundisá mas aleu den e resultado di e deliberashon di kuater pais lo no mira un avalancha. E palabrashonnan tokante e reformashonnan ku a stipulá kaba den e Landspakketten (Pakete di Pais), ta sigui normalmente. Esei ta nifiká ku tambe algun punto di doló manera e ekonomisashon di 60 mion florin den e sektor di kuido na Aruba ainda no a kita for di mesa.

“Nos ta keda negoshá tokante di esaki. E preshon di Hulanda ta ménos, pero e no a kita ainda”, e promé minister arubano ta bisa. Na 2020 el a kompará e eksigensianan ku Hulanda a pone a kambio di sosten di corona, ku ‘un pistol na nos kabes’.

Mihó relashon den Reino

Tòg a risibí e resultado di e deliberashon di kuater pais na Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ku entusiasmo, tantu bou di pueblo komo serka e mayoria di polítiko, tambe esnan di oposishon.

Miembronan di gabinete di Kòrsou i nan partidarionan di e partidonan MFK i PNP ta elogia e firmesa di Pisas ku a drenta e elekshonnan di 2021 pa kita Coho for di mesa. Pisas ta enfatisá ku e lider di partido PNP i vise promé minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia tambe a hunga un papel importante den e negosiashonnan.

Partidarionan di promé minister Jacobs (National Alliance) na Sint Maarten ta felisit’é ku e logro. Lider di United Peoples Party UP Rolando Brison ta papia di ‘un paso den e bon direkshon pa mihó relashon entre Hulanda i e áreanan karibense den Reino’.

Segun e tabata ‘un riesgo muchu grandi’ ku Coho por a ekskluí e parlamentonan karibense i ku nan lo no tabata nada mas ku un ‘rubber stamp’.

No ta tur hende ta kontentu

Pero no ta tur hende ta den ambiente di fiesta. E partido arubano di oposishon Accion 21 semper tabata simpatisadó di Coho. E momento ku AVP (oposishon) i MEP (partido di gobernashon) selebrá algu huntu manera aworakí, segun lider di Accion Miguel Mansur, ‘e momentu a yega ku pueblo mester kuminsá teme’.

E partidonan menshoná ta oponente di mas grandi di otro pues kasi nunka nan no ta selebrá algu huntu. “Mi tin miedu ku e reformashonnan ku ta masha nesesario pa Aruba, espesialmente esnan ku ta kontroversial, lo no tuma lugá mas. Pasobra Coho tabata e garantia.” I pueblo arubano lo hañ’é ta paga e preis di nobo, Mansur ta konkluí.

Paga bèk e miónes di corona

Na mart e islanan ta ferwagt di firma e akuerdo definitivo ku e palabrashonnan nobo. Otro luna e negosiashonnan ku Hulanda tokante e fiansanan di corona ta kuminsá. E islanan karibense mester paga esakinan bèk riba 10 di òktober. Pero nan ta spera di haña posponementu òf un forma di apsolushon.