“Hulanda ta para habrí pa papia tokante e pago pa daño kousá pa sklabitut, pero i islanan karibense mester hasi lihé sí.” Esei ta e konvikshon ku Gilbert Bacilio tin despues di un kombersashon ku e minister hulandes Robbert Dijkgraaf (OCW).

Segun Bacilio awor mester duna atenshon na e ‘kòma’ ku promé minister Mark Rutte a pone tras di e despensanan pa e papel ku Hulanda tabatin durante di e temporada di sklabitut. Rutte a hasi esei riba 19 di desèmber aña pasá durante un spich ku a transmití na tur isla karibense.

“E kòma ei ta nifiká masha hopi, pero nos mes mester trese loke nos ke mira tras di e kòma.”

‘Hulanda ke tende nos opinion’

Esei ta e mensahe ku Bacilio a keda kuné despues di e kombersashon ku Dijkgraaf. E minister hulandes a papia ku tres miembro di Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut, entre na Gibi Bacilio. Tambe el a papia ku un delegashon di National Archaelogical Anthropological Memory Management (NAAM).

Segun Dimitri Cloose, direktor di NAAM, Dijkgraaf tabata masha habri den e kombersashon ei. “E ke sa kon nos ta mira e herensia di sklabitut i e konmemorashon di e abolishon di esei.”

“Den pasado e mandatarionan hulandes hopi bia tabata bini aki pa konta kon nan ta mira e kosnan”, Basilio ta bisa. “Dijkgraaf i tambe sekretario di estado Van Huffelen ke tende nos opinion.”

Pago pa daño ku a kousa pa alkansá atraso

Minister Dijkgraaf ta e mandatario kordinadó di e aña konmemorativo di pasado di sklabitut. El a pidi entre otro Bacilio i Cloose kon Kòrsou ta mira e pago pa daño ku a kousa, unda e atrasonan den komunidat ta, kon por sufri e atrasonan aki i kiko Hulanda por hasi na esaki.

Anteriormente e plataforma kurasoleño a indiká ku mester bini pago di daño kousá pa alkansá e atrasonan na e islanan karibense den e último siglonan komo konsekuensha di sklabitut. Mester di invershon pa esaki, manera den enseñansa i ekonomia.

“Loke nos ta komprondé awor ta ku Hulanda ta kla pa papia tokante e pagonan pa daño kousá. Pero ta mi konvikshon ku si nos no bini ku un plan na tempu, si nos no reakshoná sufisiente rápido, Hulanda ta tuma e direkshon i ta bisa kiko mester sosodé. Nos mester pèrkurá pa esaki no sosodé”, Basilio ta bisa.

‘Awor nos mester dal bai’

Promé ku fin di luna e ke bini ku un promé enfoke pa sigui papia.

“Ademas ta importante ku nos ta haña sosten di komunidat i otro organisashonnan envolví. Den henter Reino nos tin kontakto ku diferente organisashon, tambe na Hulanda, na e otro islanan karibense i ku Sürnam.” ‘Kordinashon i sinkronisashon’ segun e ta importante awor.

“Tin trabou di hasi. Awor nos mester tuma e asuntu serio i no pèrdè nos mes den diskushon òf otro asuntu. Ban p’e!”