Prinsesa Amalia a kuminsá ku su promé bishita na tur e seis islanan di Reino Hulandes. Kiko realmente e mester sa tokante Boneiru? Hasiendo e pregunta aki riba kaya, Bonerianonan ta probechá di hasi un apelashon riba dje.

Djasabra e ta bai keiru i konosé Boneiru, huntu ku su mayornan rei Willem-Alexander i reina Máxima. Mañan djadumingu nan lo tin un dia pa nan mes.

Bonerianonan ta indiká ku nan ta preokupá, pa ko logra mantené nan kultura. Tambe nan ta mustra riba e pobresa grandi ku tin riba e isla, meskos ku e desigualdat ku tin riba e isla.



Video: Marit Severijnse & Nathaly Evertsz

Na Playa un hoben ta splika ku – sigun e – ku no tin mashá future pa nan, paso no tin manera pa nan desaroyá nan mes. “Lo mi bisa Amalia ku tin muchanan ku tin gana di logra mas kos. Pero ya, na Boneiru aki nos no por logra nan.”

Na Rincon un señora para den su kurá ta bisa ku e ta spera ku prinsesa Amalia siña ‘kon nos ta, kon e movishon ta na Boneiru’.

“Nos ta risibi’é man habrí, pero kambia e direkshon entre Hulanda ku Boneiru”, ta un di e otro reakshonnan. “Ami ta mira ku ta birando un apartheid aki. Dikon? Esei tur hende ke sa.”

Un otro mener ta splika ku si e haña e chèns awe, e tambe lo bai bisa famia real ku Boneiru ‘mester di futuro pa nos muchanan’. “Skol. Trabou”, e ta bisa. “Konstrukshon no ta sufisiente pa un pueblo!”

‘E inkontentu na Boneiru por ta un desventaha pa familia real’

E echo ku pobresa a krese bai 40 porshento por tin un efekto negativo p’e imagen di famia real, sigun Boneriano i eksperto kultural Hubert vis. “Hende ta pensa: Hulanda no ta simpatisá ku nos hendenan! Kon e bida p’e hende komun akinan ta.”

Boneiru a kambia di bèrdat, asina diferente habitante ta bisa Caribisch Netwerk. Nan ta mustra riba e yegada di mas imigrante i turista den e último añanan aki. Esei a hasi e isla muchu mas drùk.

Riba kaya, diferente hende ta bisa tambe ku nan ta teme ku Boneiru ta bai pèrdè su mes normanan i kultura. “Kada bes bo ta mira mas restorant ku ta dirigí nan mes riba e hulandes-oropeo”, sigun un migrante di Aruba. “Ami ta sinti falta di e luganan Boneriano.”

Hopi hende ku ta bibando den e ‘munisipio spesial’ aki di Hulanda tin basta difikuldat pa logra yega fin di luna ku un salario mínimo òf kobrando ònderstant. Tin basta hende ku un segundo òf, tin bes asta un terser djòp, manera yak aba konstatá pa diferente polítiko Boneriano i Defensor di Pueblo.

Den e último añanan aki, tabata tin diferente protesta kontra pobresa i desigualdat. E protestanan ta dirigí prinsipalmente na polítikonan na Den Haag.

Hubert Vis tambe a nota e diferente prekupashonnan ku ta biba den komunidat Boneriano. Ocho aña pasá, el a papia tambe ku pareha real durante nan bishita. “Esei tabata un bishita n’e landhuis mas bieu di Boneiru, ku ta habitá te ahinda. Ta bon ku nan ta bin akinan pa wak kiko ta bibando den komunidat. Tambe prinsesa Amalia.”