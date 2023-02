Migrante venesolano i kolombiano na Aruba ta desapuntá ku otro siman nan no tin un enkuentro ofisial ku kas real. Nan lo tabatin gana di mustra kon importante migrante ta pa e isla, e organisashonnan ta konta.

Kasi 40 porshento di pueblo di Aruba ta konsistí di hende ku a nase otro kaminda. Mayoria di migrante ta bini di Merka Latino.

For di e krísis na Venezuela, ta kalkulá ku tin 16.000 venesolano indokumentá na e isla; 5.000 venesolano tin un státùs legal.

“Mi ta ripará sí ku na Aruba nan ta teme ku nos ta bini ku hopi hende asina, miedu pa e insiguridat di loke e ora ei lo sosodé”, Grislynn Hernandez di La Casa del Venezolano (sentro di bario pa venesolano) ta konta. E senofobia aki ta tenas, e ta bisa.

“Pa nos komo migrante ta masha importante pa laga mundu sa ku nos tambe ta kontribuí na Aruba.”

“Nos ta manera e motor di progreso, un parti fundamental di e komunidat arubano”, Moises Fernandez di e asosiashon Amigos de Colombia tambe ta bisa.



‘Ta un falta den e programa di bishita’

Pesei komo migrate nan ke mustra kon nan ta kontribuí na e isla. I tambe kon nan ta konektá ku e arubanonan. Hernandez: “Nos lo por a demonstrá esaki na famia real. Òf nos por tabata visibel den e desfile.”

Pero niun hende di e organisashon no a aserká nan òf bisa unda nan por a mèldu, nan ta konta.

“Ta un falta den e programa di nan bishita”, Fernandez ta bisa, “ku no a planea un interakshon ku e migrantenan latino, bon mirá ku henter e komunidat di migrante. Espesialmente pasobra bo tin un miembro di famia real ku ta papia spañó ku un desendensia latino-merikano.”

E komishon arubano ku a hinka e programa den otro, ta reakshoná riba e krítika. Nan ta indiká ku a ‘trata di duna e famia real un imágen balansá’ di e isla. “No solamente ku un parti formal, sino tambe tin diferente momento di kontakto ku siudadano.” A palabrá e proposishon fin di aña pasá ku kas real i a aprob’é, segun e organisashon.

Tiki hende ta na altura di e bishita real

Fernandez tin un otro punto tambe: for di kas real i gobièrnu arubano e último simannan tabatin tiki promoshon pa e bishita. “Kiko na ke ku nan bishita? Tin un falta di informashon tokante loke nan ta bin hasi na Aruba.”

P’esei e bishita no ta masha aktual tampoko den e komunidat kolombiano, e ta konkluí. “Tin hende ta bai wak sí, pero niun kaminda no a organisá nada pa kompartí e sintimentu oraño ku otro.”



Sintimentu oraño bou di migrante

Ámbos representante ta remarká ku tin un ‘sintimentu oraño’ bou di e migrantenan. “Esei ta parti di e integrashon”, Hernandez ta bisa. “Ta kandente ku nan ta bini, promé bia tambe pa Amalia.”

I ya, Máxima..”, e ta suspirá. “E sintimentu ta manera un tiki di nos mes ta biba den famia real. Hende latino merikano tòg ta wak ku orguyo ora e pasa.”

Kiko e migrantenan ke konta Kas Real?

Si e organisashon a permití , Hernandez lo a mustra famia real kon migrante ta siña konosé e kultura nobo i kon nan ta duna Aruba algu bèk di nan mes kultura. Nan tin gana di kompartí kon importante ta pa e kulturanan konektá, pasobra e ora ei tin ménos eksklushon.

Na La Casa del Venezolano Jenny Mota , ku a migra pa Aruba dies aña pasá, ta konta ku su miembro faborito di famia real tambe ta Reina Máxima. “Ta manera e ta un representante di nos komunidat.” E ta anhelá di por puntra Amalia si e prinsesa por a pèrkurá pa mas komprenshon bou di e empleadonan di Dimas. Esei ta e organisashon arubano ku ta trata ku e pèrmitnan di estadia.

“Nan no ta trata nan klientenan bon. Nan no ta komprondé ku ta masha difísil pa sali for di bo pais i ta leu di bo famia, bo amigunan. Na 2019 kaba Dimas a bisa ku mi pèrmit ta kla, pero ki dia realmente mi ta hañ’é den mi man?”

Tòg e gusta biba na Aruba. “Solamente tin insiguridat. Bisa: e lei ta kambia di un dia pa otro i nos mester bai.. Pero mi tin speransa ku e bishita real aki tòg ta hasi e kos mihó.”

‘Lo ta bunita si Amalia por a papia ku migrante hóben’

E manager di komunidat venesolano Luis Zarrage tambe tin un mensahe pa prinsesa Amalia. “Lo ta bunita si e por a papia ku migrante hóben. Tokante nan eksperensianan, nan integrashon. Pero tambe kon kos ta bayendo na isla ku tabata kolonia di un pais leu. Eseinan ta tópiko ku hende hóben por siña hopi di dje. Amalia tambe pa ora e mes bira reina.”

“Venesolano lo keda bini”, Grislynn Hernandez ta bisa. “E isla kasi ta pegá na Venezuela. Histórikamente kaba e lasonan ta estrecho kaba. Mi tata ta djaki, mi ta venesolano, mi tawela venesolano tabata kasá ku un hulandes. For di dia ku nos a nase nos ta konektá.ku otro.”