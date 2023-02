Mural ku palabra di despedida. E mural di Boy Ecury ta keda riba un di e murayanan di Filomena College na San Nicolas. Riba dje tin e palabranan di e karta di despedida na su mayornan:

“Trabou manera nunka mi no a hasi, i Djos sa si un dia mi lo hasi. Trabou ku mi gusta, no e trabou mes, sino pasobra ta trabou ku mester hasi. Si tur hende bisa: laga otro hasié numa, e ora ei nunka niun hende no ta hasi nada. P’esei mi ta konsiderá e trabou aki komo mi deber.” Riba 6 di novèmber a tira Ecury mata na Waalsdorpervlakte.