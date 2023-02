Rei Willem-Alexander, Reina Maxima i prinsesa Amalia por ferwagt mas protesta di sklabitut, Gisele-Mireille Sint Jago ta bisa. El a kanta un kantika di protesta durante e kolegio pa famia Oranje na Aruba.

Sint Jago ta studia lei na Universidat di Aruba ku e famianan real a bishitá riba nan di dos dia na e isla. Nan ta presensiá un kolegio tokante relashonnan estatal ora ku di repente Sint Jago ta lanta para i ta anunsiá un ‘protesta pasífiko’.

E ta saka un bandera for di su tas, e ta zuai kuné i ta kanta e kantika di protesta ‘Oh Freedom’.

Un dekano di e universidat ta trata di par’é. Sint Jago ta purba di sinta abou, pero despues e ta laga e seguridat bai kuné.

Gisele-Mireille Sint Jago ta kanta su kantika di protestadurante e kolegio

Sint Jago tin algun aña kaba ta hiba akshon kontra diskriminashon i rasismo. Na 2017 el a sali for di MEP – e partido di e promé minister arubano aktual – pasobra segun e esaki tabata diskriminá hende koló skur. Algun aña pasá el a kuminsá un movementu kontra zwarte piet na Aruba manera e akshonnan na Hulanda. Na desèmber su fundashon, The Beulah Foundation Aruba, a tene un charla tokante entre otro e despensanan pa sklabitut i e pagonan di reparashon.

E bia aki e tabata ke atenshon di Oranjenan, Sint Jago ta konta, pasobra Rei te ainda no a pidi despensa pa e papel di kas real durante sklabitut. “Tantu parti di tata komo parti di mama mi ta un desendiente di hende sklabisá.”

E despensa ku estado hulandes a pidi 19 di desèmber di aña pasá, segun e ta ‘legalmente sin sentido’ pasobra: “Rei di Hulanda no a pidi despensa, reparashon no ta posibel i tampoko no tin registrashon den e lei di krímen kontra humanidat.”

“E tema di e biahe aki entre otro ta trata di e pasado di sklabitut. Anto nan ta keda straño ku mi ta protestá? Mi tabata bistí na paña kòrá ku blanku, mi ta kere awor sí hende ta konsiente ku esakinan ta e kolónan di konmemorashon di sklabitut”, segun Sint Jago.

Pesei e no tin intenshon di pidi despensa pa su akshon. Pasobra e ta bisa, ta trata di libertat di ekspreshon di opinion ku ta para ‘mas haltu ku tur protokòl real, regla òf instituto’.

‘Rei mester pidi despensa’

Rèktòr Viola Heugter ta reakshoná ku e no tabata sa ken tabata hiba akshon, pasobra tabata difísil pa e mira esaki for di kaminda ku e tabata sinta. “Solamente mi a tende un bos masha bunita ku a kuminsá kanta, den enseñansa mester tin un bos krítiko tambe.”

Sí e ta haña ku e kolegio no tabata realmente adekuá: “Esei lo tabata mihó den un artíkulo sientífiko òf un remitido den korant. Komo universidat nos mester por anda ku hasi diferente zonido oudibel, visibel i palpabel. Esei sigur ta algu ku nos por traha riba dje na aña 2034 ora nos selebrá 400 aña di Reino. Kiko ta e vishon di e islanan, mi ta haña importante pa universidat duna espasio pa esaki.

Estatua pa e persona sklabisá Virginia

Anochi e komitiva real den e museo históriko arubano, Fort Zoutman, ta haña un lès di historia presentá ku baile i muzik. Tambe ku atenshon pa e pasado di sklabitut ku e relato di e arubano Virginia Dementricia.

Esei en adelante lo bira un parti fiho di e Festival Bon Biní ku semanalmente ta presentá pa turista. Motibu? Krea mas konsientisashon ku Aruba tambe tin un pasado di sklabitut.

E artista arubano Beach Lama ta deklamá e historia ku ko-artista Tuesday Irwin ku ta laga ‘Virginia’ biba . Virginia a nase den sklabitut na un plantashi arubano i regularmente tabata rebeliá kontra su doño di esklabo. Riba 19 di desèmber e sekretario di estado Eric van Burg na Aruba a bisa kaba ku nan ta kontribuí na un estatua pa Virginia na Aruba.