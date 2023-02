Famia real djaluna a haña un bonbiní kaluroso di e habitantenan di Aruba. Esaki no a sosodé sin mancha: e grupo real ora nan a yega Aruba entre otro a haña un sorpresa di nubia grandi di huma di e kaminda di kima sushi Parkietenbos.

Riba medionan sosial ta kompartí e mensahe ku ‘e promé kos ku rei lo puntra ora e baha for di avion ta: ta esei ta Parkietenbos?’ Minister di naturalesa Ursell Arends (Raiz) ta bisa Ret Karibense ku ta kla ku esaki ta un mensahe pa e famia real. “Lo straña mi si rei no a mira esaki for di e avion.”

Ta bini un investigashon interno di e kandela i posiblemente tambe un denunsia, e minister ta bisa.

Segun Arends mésora su ministerio a tuma akshon tambe. “Kompania di shushi Serlimar tin e imágennan di vidio i ku esakinan lo tuma e pasonan ku ta sigui pa hasi denunsia, segun e mandatario djis promé ku e famia real a yega Wilhelminaplein.

Atenshon pa hubentut

E komienso yen di huma no por daña e ambiente. Sigur mil mucha di skol arubano ta para zuai banderita hulandes i arubano pa duna Rei Willem-Alexander, Reina Máxima i prinsesa Amalia bonbiní. Den e programa arubano tin hopi atenshon tambe pa hubentut.

Skolnan a reakshoná masalmente riba e yamada pa partisipá na e seremonia di bon biní. Un 7 mil registrashon a drenta mésora. E organisashon a dirigí un parti di e muchanan di skol pa e sentro deportivo Centro Deportivo Figaroa na Noord, pa asina tòg nan por a sigui e seremonia.

Na skol mes e siman aki a adaptá e programa di lès, pa asina hubentut haña mas atenshon pa e historia di Reino, Nicole Hoevertsz ta konta. E ta presidente di e organisashon responsabel pa e bishita real na Aruba.

Banda di e muchanan di skol tambe e Leerorkest Aruba a duna e grupo real bon biní ku e kantika ‘Bon Bini’. Esaki ta kousa un reakshon entusiasmá visibel serka reina Máxima huntu ku prinsesa Amalia. Máxima tambe ta empeñá pa edukashon musikal.



Ambiente durante bishita real na San Nicolas (Video: Sharina Henriquez)

Mas demonstrashon

Den atardi tambe tin dos demonstrashon chikí. Habitante Anouk Balentina ku añanan largu ta lucha kontra e tiramentu di shushi na Parkietenbos, durante e bishita real na San Nicolas ta protestá ku un spanduk grandi. Tambe el a manda un karta habri pa media dirigí na rei.

“Fèrfelu ku e lugá di tira sushi ta na kandela atrobe. Di otro banda ta un bon bista rei ta haña di e situashon. No por skond’é mas.”

E ta bisa ku e sa ku rei no ta polítikamente responsabel, pero tambe e ta bisa ku e tin e responsabilidat pa tur siudadano den reino tin e mésun derechinan: “Mi tambe ke tin esei, meskos ku e hulandesnan oropeo.”

‘Kas real mester paga’

Band’e dje ta para Helena Croes ku dos otro miembro di Aruban Warriors pa e derechonan di habitante indígeno di Aruba. E tin e deklarashon serka dje ku anteriormente kaba el a entregá na e Representashon hulandes (VNO) na Aruba na desèmber di aña pasá. Awor e ta spera di entregá esaki na rei. Esei no ta logra pero sekretario di estado Van Huffelen si ta tum’é.

“El a bisa ku e lo duna rei. Mi a puntr’é si el a haña e deklarashon di VNO kaba i el a bisa: nò. Rei tambe mester paga pasobra ta kas real tambe a haña e oro hòrtá. Mi no ke pa e pagadó di impuesto na Hulanda mester pag‘é, kos ta pisá pa nan kaba”, segun Croes ku entre otro ke 66 bion florin di kompensashon.

Pasa e kaminda di tira sushi ku barku

Despues di e bishita na San Nicolas, rei Willem-Alexander, reina Maxima i prinsesa heredero Amalia ta barka i tambe ta nabegá pasa e lugá di tira sushi Parkietenbos. Riba promé di yanüari ofisialmente a sera esaki, pero ainda tin kandela i otro molèster. E problemanan pa e barionan ku ta rondon’é tampoko no a solushoná pasobra tin un kaminda di kima sushi ei ku ta violá e reglanan di airu limpi.

Segun minister Arends gobièrnu ta hibando kombersashon ku dos instituto hulandes pa bini ku un petishon di informashon (RFI) pa un solushon duradero. E intenshon ta pa tapa e sitio di tita sushi, pa por transform’é den un parke solar.