Ta importá ku kantante di ópera Tania Kross ta un hende muhé di koló? “”Ta straño, pero na Hulanda sí”, e ta konta den e programa di NTR De Sociëteit na NPO 2.

Dilanti un hurado strèn ora e tin diesshete aña e ta kanta e kantika na papiamentu ‘Plegaria’. Na e momento ei e ta spera fervientemente ku e por bai studia na konservatorio na Utrecht. “Nan a bisa mi: bo no sa kanta, pero bo ta un kantante sí.” Kross ya pa 25 aña ta mezzo soprano i a bira un strea den Reino.

Koló ta importante na Hulanda

Na Hulanda e ta un di e poko hende muhénan di koló ku ta kanta ópera. Ta importá den e profeshon aki? “Wèl, nò… Pero ta straño ku na Hulanda sí ta importá”, e ta konta na mesa. “Ora mi tabata den eksterior niun hende no tabata puntra mi: di unda bo ta? Na Hulanda komo kantante di ópera di Kòrsou mi tabata manera un kuriosidat.”

“Semper mi a haña masha straño. Pasobra mi a pensa: ata bo ta bai studia, ke men bo por. I esei mi a hasi, pasobra mi ta berdaderamente un produkto di edukashon. Pero tabata manera mi tabata un fenómeno supernatural, pasobra mi ta bini di Kòrsou.”

Kross tabata impreshoná ku un vidio di e ópera Carmen ku el a deskubrí komo mucha muhé di 14 aña di edat den biblioteka na Kòrsou. “Mi a hañ’é asina fantástiko! Mi mester mester a bira e muhé Carmen ei!”

Komo talento hóben basta lihé e ta gana diferente kompetishon. Te dia djawe pa e dama profeshonal aki e tin ku ‘studia masha masha hopi’, e ta bisa. “No por ta mas o ménos un tiki paresido na loke e kompositor a komponé 400 aña pasá. Nò, e mester klòp kom-ple-ta-mente!”

E kantante di ópera for di aña pasá huntu ku su famia ta biba na Kòrsou atrobe. E ta anunsiá ku e ta bai stòp ku e presentashonnan den e teatronan. “Mi no ta stòp di kanta! Pero asta pa produsí un gira di kantamentu, manera mi ta hasi aktualmente ta basta kompliká na un distansha di 8.000 kilometer di Hulanda.”

Eduká hóben

E ke eduká hóben na su isla natal. “Mi eksperensia, tur loke mi a siña den e añanan ku a pasa, mi ta hiba Kòrsou. Pasobra ei tin hopi Randall chikí (pianista renombrá i kompositor Randall Corsen, red.) i Tania chikí ta kana rònt ku tambe por para den un teatro.”

Teatro na Kòrsou

Un di su soñonan di mas grandi pa Kòrsou tambe ta pa konstruí un teatro. “Tur anochi ta mi ta den un otro teatro na Hulanda i mi ta masha yalus. Pasobra den kada siudat tin un teatro i na Kòrsou no tin niun!

Ainda no tin un plan di konstrukshon: “Aktualmente mi ta buskando e hendenan adekuá”, e ta konta den e talkshow. “Pasobra bo no por hasi algu asina bo so. Na un isla chikí asina bo mester sòru pa tur hende tin e mésun idea. Ta difísil, pero mi tin perseveransia sí.”