Tres aña despues di un rapòrt alarmante di Ombudsman, ainda tin problema den kuido di hende grandi di edat na Boneiru. Espesialmente hende ku no ta logra mas pa keda biba na kas nan so, hopi bia no por konta ku kuido adekuá.

Famia ku no por yuda kuida mas, hopi bia ta trata di rekurí na yudansa profeshonal. Pero dunadónan di kuido pa motibu di skarsedat di lugá i personal ainda no por ofresé e kuido nesesario, direktor Genara Timp-Silberie di e grupo Zorg en Welzijn (Kuido i Bienestar, trad.) ta mira. E kantidat di petishon pa e asina yamá kuido di demora ta ‘haltu’.

Na Boneiru tin un skarsedat di kas spesial pa hende grandi di edat. Sí ta konstruí un kas di ansiano ku segun e planifikashon lo ta kla na 2024. Un solushon entretantu sí no tin, Timp Silberie ta bisa.

Ta drenta masha hopi petishon pa yudansa

For di dia di e rapòrt di Ombudsman Den Haag a primintí pa invertí pisá den kuido di ansiano na Boneiru. Hopi previshon den e añanan ku a pasa a mehorá., Timp-Silberie ta bisa. Pero e grupo di ansiano ku no por biba riba nan mes mas, diariamente ta ripará problema.

Na yanüari so a drenta 12 petishon, miéntras ku ta 24 kama so tin. “Aña pasá na yanüari tabatin solamente un registrashon”, e manager di kuido Chernenka Wanga-Maduro ta bisa. Den 5 di e 12 kasonan tabata trata di ansiano ku no por a keda biba na kas. “Ku pues no tin otro opshon. Esaki sí ta indiká e seriedat di e problemátika.”



Video: Marit Severijnse

“Nos por yuda sí ku kuminda, servisio di limpiesa, hasi kompra, transporte médiko, guia ora di deporte i adaptashon di kas”, e direktor ta enumerá. Pero pa un 50 ansiano ku no por biba na kas mas, esaki pues no ta sufisiente.

Ken ta kuida e ansianonan ora nan ta malu?

Loke ta ripará tambe ta ku hopi famia tambe ta yama e kuido di demora si e grandinan ta sinti malu. Pero den e kaso ei hopi bia no por yuda nan mas. “Nos ta haña hopi petishon, pero nos mester di personal èkstra pa esaki.”

Falta di lugá na e akohida di den dia

Ansiano ku no por biba independientemente mas, ta para hopi aña riba un lista di espera serka por ehèmpel Kas di Kuido. Esaki ta un kas di kuido médiko kombiná, kaminda por ehèmpel tambe tin pashènt sikiátriko ta keda.

Pa hopi ansiano esaki no ta un situashon ideal. “Pesei nos ta trata di duna e ansianonan na e sitionan di akohida di den dia e kuido nesesario”, Timp-Silberie ta bisa. “Aki por ehèmpel tambe tin kuidadó di pashènt. Drumi so nan ta drumi na kas.”

Pero tambe na e sitionan di akohida tin un skarsedat di lugá, loke ta pone ku ansianonan ta haña nan obligá di keda na kas. “E ora ei nos ta purba di risibí hende tres bia pa siman”

Ansiano ku demensia

Ta kalkulá ku na Boneiru tin 150 ansiano ku demensia. Pa nan tampoko no tin sufisiente lugá na e sitionan di akohida di dia. “I nos tur sa ku e kantidat di ansiano ku demensia ta mas haltu í ku esaki lo oumentá.”

Ta ferwagt ku na 2024 numa lo yuda e défisit, ku yegada di un sitio di akohida di den dia. “Ei tambe lo bini un sitio di akohida di dia, kuido di demora i kuido spesial pa ansiano ku demensia.”

‘Nos ta bayendo den bon direkshon’

Hulanda i gobièrnu lokal tin sufisiente atenshon pa e grupo meta? “Tin bista riba e problema”, segun Timp-Silberie. “Tur kos ta riba agènda pa e aña binidero. No a alkansá tur meta, pero sí nos ta na kaminda pa bon kuido di ansiano. E koperashon entre e partnernan kadena tambe a fortifiká.”

Tòg e eksperto di kuido no ta ménos trankil, pasobra pa motibu di embehesimentu e kantidat di hende ku mester di kuido ta oumentá rápidamente. “E ora ei e kuido di ansiano tambe mester krese huntu”, Timp-Silberie ta bisa.