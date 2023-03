Kasi tur partido na Boneiru ta bayendo full swing ku nan kampaña polítiko. Pero aktivistanan ta pidiendo tur hende pa masalmente keda sin bai urna. Mester manda un ‘señal kla’ ku polítika na Den Haag ketubai ta hasiendo algu ‘kolonial’ ku e isla, nan ta bisa.

Nan ke pa habitantenan para un ratu ketu i realisá ku Den Haag tin nan den un desventaha pa hopi aña kaba kaba. “E bonerianonan mester manda un señal fuerte, mustrando ku nan no tin un representashon digno”, asina aktivista Robby Beukenboom ta splika. “Ami ta hopi preokupá pa ku futuro.”

James Finies di Nos ke Boneiru bèk (NKBB) tambe ke pa pueblo masalmente keda sin bai urna. Entre otro pa señalá e pobresa, e desigualdat i falta derechinan sosial pa e munisipio spesial di Hulanda.

Finies ta di opinion ku pa basta aña kaba gobièrnu hulandes ta ‘gobernando di un forma kolonial’ riba su isla. Den Haag ‘no tin rèspèt pa nos hendenan’.

Dos elekshon riba e mes un dia

Riba 15 di mart 2023, ta bai tin elekshon na Boneiru, Saba i Statia: pa konseho insular, i na mes un momento e kolegio elektoral ku ta bai skohe Eerste Kamer.

E kombinashon ei riba su mes so ta un mal idea, Robby Beukenboom ta bisa. “Dos elekshon den un, ta bai kousa konfushon. Esei nos a mira pasa tambe na e elekshon anteriormente.”

Pero loke ta preokupá Beukenboom tambe t’e timing. “E periodo ku tin pa kampaña ta demasiado kòrtiku. Promé nos tabata tin Pasku, i despues Aña Nobo. Tur hende tabata den e kayente di karnaval. Di e manera aki e mensahe polítiko no ta n’e hendenan.”

Pe motibunan ei, Beukenboom a disidí di no partisipá n’e elekshon pa konseho insular.

‘Su suplika ta anti demokrátiko’

Partido polítiko UPB ta rotundamente kontra di e konvokashon di e aktivistanan. “E hendenan ei ta anti demokratiko”, kandidata Jona Chirino-Felida ta bisa. “Nos derechi di voto, t’e derechi mas sagrado ku nos tin. Nos yega n’esei danki na hendenan ku a lucha pa nos.”

“Si nan ta di opinion ku kos mester kambia na Boneiru, anto nan mester a partisipá na elekshon i konvensé hendenan pa vota pa nan idealnan.”



Dit zijn de reacties op straat. Video: Marit Severijnse

No ta promé biaha ku aktivistanan boneriano ta hasi e yamada aki na pueblo. Na 2017, James Finies a pidi tur hende pa sker nan karchi di vota o pa entregá esei na dje.

Pa loke ta trata keda sin vota, ta eksistí e posibilidat ku ta bin otro partido na poder; pa sierto hende, netamente e partidonan ku e no ta deseá.

Pero bo bai vota o keda sin bai vota, e kos ei no ta hasi ningun diferensia al final, segun Finies. “Paso e polítikonan ku ta pidi awor aki pa vota, nan no tin poder. Nan no por kambia e situashon, e leinan i medidanan ku Hulanda a imponé riba nos.”

Desakuerdo ku e krítika: ‘No vota, tambe ta un derecho’

Robby Beukenboom no ta di akuerdo ku e krítika di UPB. “Aunke ta un derecho di vota, e siudadanonan ta liber di skohe pa no hasi uso di dje.”

Finies tambe ta para tras di nan petishon di no bai vota. “Si nos keda sin vota masalmente, nos ta bisa ku bos fuerte i kla ku nos no ta kontentu ku e sistema poliko ku aktualmente, i loke nan ta hasiendo ku Boneiru desde di 10-1o-’10.”

Gezaghebber

Kiko gezaghebber Edison Rijna ta pensa tokante e yamada aki? E gobernante máksimo di e isla no ke duna komentario amplio na Caribisch Netwerk. “Mi ta hasi un yamada na pueblo pa nan hasi uso di nan derechi demokratiko i pa nan si bai vota.”