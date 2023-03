Aki un dos siman tin elekshon pa konseho insular na Boneiru, Saba i Statia. E bonerianonan ta kla pa bai urna? Riba kaya e reakshonnan ta parse basta dividí.



Video: Marit Severijnse

Hopi hende ta den duda si nan ta bai vota o nò, asina koresponsal Marit Severijnse ta ripará riba kaya. Esnan ku no ke bai vota, ta bisa ku posishon di e diferente partidonan no ta kla. Tambe diferente hende ta sinti ku polítikonan no ta representá loke nan ta haña importante. Na e elekshonnan anterior, e partisipashon bou di pueblo tabata 64,19 porshento (2019).

Esei ta muchu mas abou ku na añan anterior: 77,85 porshento (2015) i 75,44 porshento (2011). Sinembargo, e participashon na Bonaire ta konsiderablemente mas ku ne elekshon munisipal na Hulanda (Europa). Na esun mas resien – na 2022 – e partisipashon tabata 50,99 porshento.