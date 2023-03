E añanan ku a pasa a sosodé algu remarkabel i positivo na e isla, Prinses Wilhelmina Fonds ta ripará. “Pashènt di kanser na Kòrsou ta papia mas liber tokante nan enfermedat. Na esei apsolutamente Ride for the Roses a kontribuí.”

Un bia pa aña míles di hende ta aparesé na start di e Ride, Swim òf Walk for the Roses. Hóben i bieu, tin bia famia kompleto. I e koredónan di baiskel, landadó i kanadó mas i mas ta mustra ken nan ta: sobrebibiente na T-shirt kòrá òf luchadó na hel.

Mas trempan deskubrí kanser mas grandi e chèns pa sobreviví. “Awareness, esei tambe ta prevenshon. Berdaderamente invaluabel”, presidente Ageeth Termars ta bisa . “Maske ta un persona so tin ku ta pensa: laga mi bai dòkter di kas tòg numa pa un kòntròl.”

Mitar di tur e sèn pa Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao (PWF) ta drenta via Ride for the Roses. Ta danki na e evento aki ku na e isla a bini mas atenshon pa e enfermedat teribel ei, e fondo ta pensa.

‘Aki bo por yora numa’

E ‘algun shen mil’ di Ride for the Roses ta mitar di e bùdjèt anual di e fondo di kanser. E sèn ta nesesario pa e guia mental i sosial di e klientenan i nan famia. Esaki por ta hopi kos. Pa siña aseptá e enfermedat por ehèmpel, e atmishon na un hospice, òf un kontenido nobo pa un bida sin trabou.

“Nos ta organisá aktividat pa saka hende for di nan isolashon”, Termars ta konta. “Aki bo por yora, zundra, grita manera bo ke.”

Hopi hende ku a mèldu na e fondo di kanser, a haña nan den problema finansiero pa motibu di e enfermedat. E ora ei e trahadó sosial di PWF por ehèmpel ta yuda ku e petishon di ònderstant. “Despues di tur e añanan ei nos konosé e kaminda pa e instanshanan. Ei berdaderamente nos por hasi un diferensia.

Pakete di kuminda pa pashènt di kanser

Loke tambe Prinses Wilhelmina Fonds ta hasi: regla pakete di kuminda pa pashènt ku no por paga e produktonan salú karu ei. Un dietista onkológiko ta komponé e pakete. “Kome salú ta masha importante pa pashènt di kanser, sigur durante un kür di kimo òf radioterapia”, presidente Termars ta bisa. Bo ta sintí bo mihó, e kür ta traha mihó i bo tin ménos chèns di bira malu atrobe..”

E kolekta anual na sèptèmber tambe ta trese algun shen mil florin. Fundashon Ride for the Roses kada luna ta pone un suma riba e kuenta bankario di PWF. “Nos ta kolektá e sèn i nan ta sak’é na un manera bon i responsabel”, presidente Robbin Martina ta deskribí e kolaborashon estrecho.

Durante e pandemia di corona no por a kolektá. “Ta e kontribushon mensual di e Ride a yuda nos, Termars ta realisá.

A haña sigur 300 mil na 2023

E di diesshete edishon di Ride for the Roses e aña aki a trese mas ku 300 mil florin. “Esei ta e límite di mas abou’, Martina ta bisa. Den e añanan kumbre, ku tin bia 10 mil partisipante e suma ei por a subi bai te sinkushen pa seisshen mil.

Di e total di fondo ku a haña ‘un shen mil asina’ ta bai na gastu di organisashon.

E evento no a sigui na 2021 i 2022 pa motibu di e medidanan di corona. E suma riba e kuenta di banko di e fundashon pa e motibu ei a baha hopi.

Tòg den e aña aki maksimalmente 6 mil hende por a inskribí pa e ‘ride, swim and walk’.

Na e punto di reunion na Mambo Beach Boulevard tabatin ménos espasio i e organisashon mester a kuminsá pik òp atrobe despues di dos aña. “Seguridat di e partisipantenan semper ta na promé lugá” Martina ta enfatisá.