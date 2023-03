Yvette Dorsiel ta un kara konosí na Amsterdam Zuidoost. No opstante tur kontratempu e empresario i caterer ta lucha bai dilanti atrobe. Su siguiente restorant na Amsterdamse Poort a habri e siman aki.

E ta kòrda bon, e dia ku e mester a tuma despedida di Kòrsou. Yvette Dorsiel ku 32 aña di edat a drenta avion ku su kuater yu hòmbernan chikí. E ke un mihó futuro pa nan. E tempu ei hende na e isla tabata pensa ku Hulanda berdaderamente tabata e pais di oportunidat, e ta konta.

Dorsiel ta yu muhé di un mama Yu di Kòrsou i un tata di Trinidat. Kiko ta karakteris’é? Ku e ta tuma tur oportunidat ku e haña pa e siña algu, e ta konta. Na Hulanda e ta sigui diferente kurso pa kòki i stilista di kabei. Tambe den hóreka i den hoteleria e ta siña hopi kos.

Na Rotterdam di 2002 pa 2008 e tabatin tres empresa bou di un dak: un agensia di biahe, un tienda di spiritualidat i un kápsalòn. “E tempu ei ta bai masha bon”, e ta konta. Te ora tur sinku pelukero dun’é nan karta di despedida riba e mésun dia.

Dos luna despues e ta haña un sorpresa: su empleadonan di ántes ta habri nan mes kápsalòn, nèt banda di esun di Dorsiel. E ta mira ku tur su klientenan tambe ta bai ei. Yvette no por a hasi nada. No tabata prohibí den nan kòntrakt.

Tòg mester a paga e fakturanan i el a haña debe. “Mi a bai hasi trabou di limpiesa”, Dorsiel ta konta. “Mi mester a hasi esaki, a bini un yu muhé aserka, ainda e tabata chikí. Mi tabata tuma tur trabou ku mi por a haña.”

Un aña despues e ta bende su kas i pidi sanashon di debe, loke a yud’é. Te tres aña despues numa Dorsiel por kuminsá atrobe sin debe.

World of Food

Ta un temporada pisá i tristu p’e na Amsterdam, pero no ta un opshon pa e deskurashá. Mas ainda, e ke yuda otro hende ku e lèsnan pisá ku el a siña. “Na 2012 mi a kuminsá ku e fundashon Los Latinos pa guia hende pa e diferente instanshanan, pasobra entretantu mi tabata konosé tur paso ku nan mester a tuma.”

Algun aña despues e ta tende di un merkado di kuminda grandi ku ta bai konstruí den un garashi bieu di parker outo na Amsterdam. Pasobra den World of Food ta bini diferente kushina mundial. “Mi a bai e anochi di informashon i mi a inskribí. E trabou tabata pisá. Mi a tuma un di dos unit aserka. Mi tabatin un kushina karibense Yvettes Kitchen i un sitio dominikano La Paisa Dominicana.”

Wèker ta rin trempan. 5 or di meinta e ta kuminsá e preparashonnan i e kompranan di e dia ei. “Kuminda ta mi pashon”, Dorsiel ta bisa. “Den mi kas semper mi ta den kushina. Kasi mi no ta bai den sala, haha! Mi gusta improvisá, di pensa kuminda mi mes i purba esnan bieu ku un variashon. Mi ta kreativo ku kuminda.”

Pero World of Food ta bai sera. Su dos restorantnan tambe, pasobra e edifisio a bira muchu bieu i pesei ta bash’é abou. Te na 2027 numa e merkado di kuminda nobo lo habri.

Tristu? Nò, e no ta tristu. “Pasobra riba promé di mart den Amsterdamse Poort mi a habri porta di Cocina di Mama! Semper mi ker a kuminsá algu den Amsterdamse Poort i porfin nan a yama mi. Pa puntra si ainda mi ta interesá.”

Dorsiel tanten no tabatin nodi di sinta ketu tampoko pasobra e tin un foodtruck tambe na Kraaiennest (Yvette’s Kitchen on Wheels) i un restorant na Groningen (Yvette’s Kitchen and Catering Groonchi). E delaster aki pa motibu di e distansha grandi e ke bende. Tambe e ta bende su mes meskla pa Johnny Cake kla pa usa.

Fundashon Los Latinos

Ainda e tin su fundashon Los Latinos. Ei tambe e ta aktivo den kushina kaminda e ta siña hende traha bolo i ta duna workshop di kushiná. E ta duna otro kurso tambe manera lès di kose, lès di hulandes, masashi di relahá pa prinsipiante, traha un plan di empresa òf siña solisitá.

Dorsiel espesialmente ta anda ku hende karibense i di Merka Latino. “Awor mi ta bai siña hende hasi limpiesa”, e ta konta. “Pasobra mi ke trata di haña enkargo i pone hende traha den limpiesa.”

Den práktika e ta haña difísil sí pa pone su kompatriotanan traha na un sitio. “Mayoria bia nan no ke pa hende mira nan piki sushi òf hasi limpiesa. Pero bo mester kome. Bo no mester pensa: anto mi ta biba di un uitkering numa. Asina bo no ta logra.”

Nos hendenan no gusta trabou di limpiesa pa motibu di un tipo di orguyo i bèrgwensa. Esnan ku ta papia spañó si ke djis gana sèn, trabou ta trabou.