E tiradó kumbre kurasoleño Philip Elhage (40) ke resaltá na e weganan Olímpiko na Paris. Pa logra esei e ta dispuesto di hasi tur kos. Pues pa di dos bia e ta disidí pa sali pa Aruba.

Deportista kumbre ku ambishon manera Elhage ta tuma nan chèns i ta djòin e tim arubano òf hulandes. E Komité Olímpiko Internashonal (IOC) no ta rekonosé Kòrsou komo pais. E ta rekonosé Aruba sí.

“Bon mirá e desishon no tabata difísil. Tabata sea Aruba, òf Hulanda, òf stòp ku tiru na nivel haltu.”

Na 2016 e ta skohe pa Aruba. Esaki ta trese ménos kambio grandi den su bida personal ku pa krusa bai Hulanda. “Mi a establesé mi mes na Kòrsou ku mi partner. Aki mi tin mi trabou.”

Tiru no ta paga hopi

Elhage ta pertenesé na e kumbre mundial den su disiplina: 10 meter pistol di airu. Pero e no por biba di su deporte. Un trabou parttime komo spesialista di IT ta kombiná bon ku su eksistensia komo deportista kumbre i binti ora di treinen pa siman.

Ku sosten di Aruba e por partisipá na torneo internashonal. Na yanüari na Oropa e tabata den final sinku bia. “Esaki ta trese un tenshon spesial. Mi a haña hopi eksperensia durante e biahe ei.”

Elhage ta tira bai ariba te na posishon 65 riba e lista olímpiko mundial. “Ainda no ta kaminda mi ke ta, pero ta sufisiente haltu pa por bai e Weganan.

Olímpiko dos bia

Philip Elhage (40) a partisipá dos bia na weganan olímpiko den e torneo 10 meter pistol di airu.

2008 – Beijing, pa Antia hulandes. Resultado: number 45

2021 – Tokio, pa Aruba. Resultado number 35.

E Komité Olímpiko Arubano ta paga tur gastu. Di bala i parti di arma te téket di bula i estadia na hotèl. I, masha importante, for di aña 2019 e ta traha ku coach eksperensiá strañero.

E coachnan nobo ta eksihí un treinen direkto. Kiko a bai bon, kiko mester bai diferente òf mihó? “Un seri di tiru bon ta mes peligroso ku un seri malu. Ta importante pa bo keda den e momentu. Ta awor numa mi ta logra esei berdaderamente.”

Elhage a sigurá su mes di un lugá den e tim olímpiko di Aruba. E mester mustra sí ku e ta mantené forma i algun bia pa aña e ta bai e isla pa un eksaminashon médiko.

Ruta di hui sin garantia

Philip Elhage ta realisá ku e ruta di hui via Aruba no ta duna garantia. “Un pais mester aseptá b sí. Si Aruba mes tabatin basta tiradó bon, probablemente nan lo no a duna mi un chèns.”

Rignaal ‘Jean’ Francisca, presidente di e federashon di deporte kurasoleño FDOK, tin tur komprenshon pa deportista manera Elhage. Sí e tin problema ku atleta ku anteriormente den nan karera kaba a skohe pa un otro pais.

E presidente di FDOK ta haña ku deportista hóben por sali den tur torneo importante pa Kòrsou. Francisca ta menta por ehèmpel e Weganan Suramerikano (Odesur) i e Weganan Sentral Amerikano i Karibense (CAC) “Kòrsou komo pais solamente no por partisipá na e weganan olímpiko i e Weganan Panamerikano.”

A pèrde miones di IOC

Echo ta ku e mundu deportivo di Kòrsou ta pèrdè ‘miones di florin’ di IOC. E bònt kurasoleño di futbòl FFK ainda por kai bèk riba e federashon internashonal riku FIFA. E luho ei e bòntnan chikí di Kòrsou no tin.

E federashon di deporte anualmente ta pidi kuater mion florin di supsidio. Gobièrnu den realidat ta paga solamente 15 porshento di e suma ei. “Muchu tiki pa paga e gastunan di nos miembronan”, Francisca ta bisa.

No ta opvio ku ainda IOC lo rekonosé Kòrsou. “E ora ei e isla mester sali for di Reino òf IOC mester kambia e statütnan.

Tur speransa ta dirigí riba un fondo di deporte di gobièrnu. Tin añanan largu kaba ta papia di esaki. “E lo mester a lanta e aña aki.”