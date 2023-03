Pa studiante karibense ku ke studia medisina, odontologia, farmasia òf teknologia klíniko, ta ‘kasi imposibel’ pa haña atmishon na e estudionan aki. Esaki a bira pió despues ku universidatnan mes ta selektá nan studiantenan nobo, Asosiashon Médiko di Antia (AMA) ta mira.

E asosiashon ke pa polítika tuma akshon pa asina studiante haña oportunidat honesto ‘irespekto di e base’.

Jhuresy La Roche, visepresidente di AMA i médiko studiando pa bira spesialista (AIOS) di kardiologia, durante su estudio a mira tiki kompañero di estudio karibense. “Mi a ripará durante di e edukashon di medisina ku tabatin tiki hende ku e mésun pasado ku mi.”

For di 2017 e kantidat di studiante ku un desendensia di migrante ku ta aseptá a baha. Esaki a sali tambe di e investigashon di promoshon di Lianne Mulder ku a investigá e desigualdat di oportunidat den e selekshon di enseñansa superior.

‘Kandidato karibense ta sali pèrdí 1-0’

A base di e prosedura di selekshon di e skol ta traha un lista di klasifikashon. Tin diferente training i kurso ku por sigui pa prepará kandidato mihó pa asina nan por skor un number di rango mas haltu. E gastunan di esaki por subi bai den míles di euro.

E selekshon desentralisá ta un negoshi grandi”, Katherine van Ierland ta remarká, e ta médiko-ku-no-ta-studiando-pa-spesialista (ANIOS, arts-niet-in opleiding-voor-specialist) pa ginekologia i opstetria i tambe e ta den direktiva di AMA.

“Un parti di e selekshon ta e prueba di idioma, si hulandes no ta bo idioma materno, bo ta sinti bo mes ménos sigur tokante e alkansamentu di e prueba miéntras ku serka e materia eksakto sí e ta bai bon, e ora ei no ta straño ku nos no ta haña rango haltu.”

Studiante karibense no por permití nan mes pa hasi e gastunan èkstra aki. Mayoria di e treinennan no por sigui nan online tampoko. “E ora ei ya nos ta para atras ku 1-0. Na e islanan no tin e posibilidatnan pa sigui treinen asina. No tin lugá di minister

Na 2017 e studiantenan karibense ainda tabatin un chèns èkstra pa atmishon ku e asina yamá lugánan di minister. Pero minister di Enseñansa Robbert Dijkgraf ta haña ku no ta trato

igual si reservá lugá spesial pa studiante karibense. En bes di esaki e sistema di lòt ta bini bèk atrobe.

E minister ke investigá kon por atmití studiante karibense na estudio médiko. Ta ferwagt ku lo anunsiá e resultadonan di e investigashon aki na yüli.

Tin un petishon grandi pa spesialista na e islanan

Tin un problema grandi ainda, AMA ta mira. Studiante karibense ku sí ta haña atmishon na un estudio médiko, despues tin difikultat pa sigui spesialisá despues. E lugánan pa kontinuashon di estudio ta limitá, pasobra ta tene kuenta solamente ku e kantidat di spesialista ku tin mester na Hulanda. No ta inkluí e petishon grandi di e islanan pa spesialista den esaki.

Esaki ta hasi e situashon ‘èkstra doloroso’ e asosiashon ta bisa. Awor ta trese hopi spesialista djafó. Pa nos e islanan ta nos kas i gustosamente nos ke kontribuí.

Bonded Medical Places

‘Bonded Medical Places’ lo por ta un solushon pa e falta di spesialista na e islanan, e asosiashon ta haña. Ta eduká studiante karibense i pa esei nan mester traha algun aña na un hòspital na e islanan. E konsepto tin añanan di éksito na Australia i parsialmente ta us’é na Sürnam tambe, Van Ierland ta splika.

Spesialista sin trabou tambe ta haña trabou

Na Hulanda tin hopi spesialista ku aktualmente no por haña trabou fiho. E oferta di sitio di edukashon asina den koperashon ku e hòspitalnan tambe lo por aliviá e desempleo bou di spesialista na Hulanda, segun AMA.

Ken ta finansiá?

E gastunan di un edukashon pa spesialista médiko ta rònt di 100 mil euro pa aña. Un edukashon médiko di un promedio di seis aña asina ta sali masha karu. Na e islanan tin interes pa un programa asina manera bonded medical places.

Pero e ora ei e pregunta ta keda, ta ken ta bai finansiá esaki? “Ta un invershon pero mirando e situashon finansiero ku e islanan t’aden awor nan no tin e fleksibilidat ei”, Van Ierland ta bisa