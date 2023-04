Na Kòrsou Nathan (28) ta akusá polis di homofobia. Polis a arest’é pasobra komo hòmber el a bisti entre otro hilchi haltu i a pone makiahe, e ta bisa. “Mi konfiansa den polis a kita kompletamente.”

Bon mirá pronto e ke bai biba bèk na su isla Kòrsou. Pero Natahan tei un temporada kòrtiku pa selebrá karnaval. Tin un bon motibu èkstra p’esaki, e ta konta. “Mi amigu ta kana den e marcha, ke men natural mi ta bai wak!”

Nathan tin un aña numa ‘ku el a sali for di kashi’, despues di un lucha di hopi aña pa haña kurashi di ta manera e ta. Pa haña mas konfiansa den su mes, e ta trata di sali for di su comfort zone. “Mi por bisti hilchi i pone makiahe bon bon. Espesialmente durante teener parade, pasobra tiner a kustumá kaba ke esaki.”

E parada ta seka di yega. “Di repente un polis ta papia ku mi. E ta mustra riba mi trahe i ta grita ku e no gusta esaki niun tiki. Despues masha severo e ta bisa ku mi mester bai inmediatamente.”

E tin makiahe, renchi di orea, un kamisa largu ku ta habrí na banda. E kamisa ta tapa e legging kòrtiku pretu ku e tin bistí. I e tin sapatu ku hilchi.

Nathan ta ‘sorprendí’ ku e polis ke pa e bai. “Ku masha kortesia mi ta puntra e polis: Pakiko nò? Henter anochi tabatin polis ta pasa; niun di nan no a bisa mi nada.”

“Ora mi puntra un otro polis si por manda hende bai pa motibu di nan paña, e polis ‘rabiá’ ta kana bini bèk. E ta ranka mi brasa masha duru i e ta bisti mi bui. E motibu? Pasobra mi no a obedesé su órden ku mi mester a bai.

Oranan largu den sèl

E ta resultá na warda di polis. “A tuma mi marka di dede i a saka mi potrèt. Despues un fiskal a interogá mi. Mésora el a bisa ku lo no persiguí mi ni lo no duna mi but. Den e karta ku mi a haña tin pará: insufisiente prueba legal pa persiguí mi.”

“Tin hende por haña mi trahe ordinario. Pero esei ta asina suphetivo. Hende muhé ku ta tapa nan punta di pechu ku un steker i ta baila den un stren, esei no ta ningun problema. Tin hende hòmber ta kana rònt lomba sunú, den un lègen masha kòrtiku. Esei mi tambe tabatin bistí, pero ku un kamisa oversized, ku hilchi, renchi di orea i makiahe. Bisa e kos manera e ta: ta homofobia.”

‘Polis bo mihó amigu? Tur konfiansa a bai’

Bon mirá despues Nathan ker a pone tur emoshon un banda pa por selebrá karnaval “normalmente atrobe”. Pero despues el a keda kas hopi.

“Un inhustisia asina ta dal bo duru. Ta diskriminashon i abusu di poder di polis, esei mi a bisa fiskal kaba. Mi a bai para den besindario di e polis pasobra mi ker a sinti mi seif, tambe pasobra mi tabata mi so i mi tabata poko tímido.”

Nathan ta haña yudansa di un sikólogo, e ta konta. “Mi ke prosesá e trouma aki. Espesialmente mi ke haña e sintimentu di konfiansa bèk.”

“Serio, pa motibu di e aktitut habri di e fiskal mi a sinti mi seif pa ekspresá mi mes. Pero kon mi por sinti mi seif ainda, si polis ta diskriminá mi i trapa nos konstitushon?”

“Mi ta sinti berdaderamente ku mi konfiansa den polis awor a kita kompletamente”, e ta bisa. “Ku mi a keda ku un sintimentu asina mi ta haña asina malu. Pasobra ta nèt den un demokrasia lo bo mester por mira polis manera bo amigu. Ademas nan no ke bisa mi ta ken e polisnan ta ku a arestá mi.”

‘No diskutí ku polis’

E konseho konosí: no diskutí ku polis durante karnaval pa motibu di e maneho di zero tolerance. “Di un banda mi ta komprondé esaki. Pasobra si mi a sera mi boka lo no a arestá mi.”

“Sigur si bo ta haña ku polis no ta tene nan mes na lei, mi ta spera ku tur hende lo ekspresá nan mes. Ta djis mi ker a sa pakiko e polis a menasá di será mi.”

Nathan ta kontemplá di entregá un keho. “Mi no ke solamente un despensa di e polis sino mi ke tende tambe kiko nan ta bai hasi kontra di homofobia bou di polis. Polis mester tuma su responsabilidat.”

Caribisch Netwerk a puntra kuerpo di Polis di Kòrsou pa un reakshon e siman ku a pasa. Ta te otro siman na por trata pregunta por eskrito. Un bosero a laga sa ku aktualmente tin un investigashon interno.