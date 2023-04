Ainda no tin un bista kompleto di e mayornan karibense ku ta perhudiká pa e skandal di kompensashon hulandes i ku mester di yudansa. Miéntras ku tempu ta birando kòrtiku.

Esaki ta sali for di un kombersashon ku entre otro Zaira Barriento, coach di tim di sosten pa mayor den eksterior (OTB). Na e islanan e tim ta tene seshon kaminda tur hende por pasa pa mayor ku ainda no a mèldu serka e Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) na Hulanda.

E instansha aki ta trahando riba un operashon di rekuperashon pa resolvé e problemanan finansiero pa esnan ku a sufri daño. Tempu ta pèrta pasobra e mayornan perhudiká por mèldu pa esaki te fin di e aña aki. E tim di OTB ta duna mayor informashon pa stimulá mayor pa mèldu.

“Hende ku ta bini di e islanan tòg tin laso ei i pa motibu di e asuntu di kompensashon nan a bai bèk, Barriento ta splika.

Sali bai den eksterior Ku e debenan di impuesto hopi hende perhudiká a pèrdè nan kas, òf pa motibu di strès, nan trabou. E servisio di impuesto ta kalkulá ku mas ku mil hende perhudiká a sali bai den eksterior. Nan a sali bai e parti karibense di Reino. Pero tambe pa Sürnam, Bèlgika, Estádos Unídos, Canada, mas ku 35 pais.

Na febrüari tabatin e di dos seshon kaminda tur hende por a pasa na Aruba. A tene e promé un na òktober di aña pasá ku mayor ku a mèldu kaba. E tim a spera di alkansá mas mayor e bia aki pero no a bini hopi hende. Esnan ku sí a bini tabata konosí kaba. Pesei OTB ke hasié mas aksesibel pa medio di tene seshon èkstra e tempu binidero.

Maurella Ras, casemanager pa Aruba, ta splika ku via e mayornan perhudiká ku a mèldu kaba, el a haña kontakto sí ku hende perhudiká ku anteriormente no tabata konosí.

Segun informashon di fisko hulandes ta trata di un binti mayor arubano ku posibelmente ta perhudiká. Huntu ku e mayornan di Kòrsou i Sint Maarten awor tin bista riba 90 hende perhudiká. Un parti grandi a bai biba na Kòrsou, Barriento ta konta.

“Nos ta ferwagt ku e kantidat ta mas tantu, pasobra via via nos ta haña mas hende ta mèldu ku nos no tabatin tinu di nan.” Tambe tin hende na bista sí, pero nan no a mèldu ainda.

‘Kultura di bèrgwensa’

Pa algun mayor e paso pa mèldu ta masha difísil òf nan tin bèrgwensa.

“Ta posibel ku niun hende den nan besindario no sa ku esaki a yega di ta e kaso. Di tur manera nos ta biba den un kultura di bèrgwensa’, Barriento ta bisa. “Riba tur tereno ainda tin bèrgwensa sea esaki ta salubridat òf di ta perhudiká. Nos sa tambe ku ta masha difísil pa hende papia di esaki.”

Pesei e tim mester hasi esfuerso èkstra pa aun alkansá esnan perhudiká. “Hende espesialmente no mester tin miedu pa registrá nan mes”, Ras ta enkurashá.

Unda mayornan por mèldu?

“Nos ta stimulá hende pa bai mèldu na UHT pasobra nos no por chèk pa mayornan si nan ta perhudiká”, Barriento ta splika.

Na Hulanda mayornan ta haña sosten amplio via munisipio. Pasobra esaki no ta posibel pa mayor den eksterior, OTB ta duna e sosten ei pa e mayornan aki. Nan por mèldu via info@hetotb.nl pa haña mas informashon òf pa haña kontakto ku e tim.