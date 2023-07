Meskos ku hopi otro pais Kòrsou a haña e nòmber di su kapital den e temporada kolonial. Nunka no a adaptá e nòmber Willemstad despues di e temporada kolonial, kontrali na otro kapital ku sí a haña un nòmber nobo despues ku hulandesnan a bai for di ei.

Si ta na aktivista Marlon Regales, a bira tempu pa Kòrsou tambe kuminsá pensa tokante un kambio di nòmber. “No tin purá, nos ta den e proseso di dekolonisashon. Ma nos mester pensa den e direkshon ei sí.”

Identidat

“Den e proseso ei ta normal ku bo ta kambia bo identidat. Tur símbolo, nòmber di kaya i opheto, i pues nòmber di e kapital tambe, bo mester kambia segun bo identidat.” Kambio di nòmber basta tempu ta ‘overdue’.

Segun Regales mayoria di pais despues ku e hulandesnan a bai a kambia e nòmber di e kapital. “Por ehèmpel Jakarta ku ántes tabata yama Batavia. New Amsterdam a bira New York. Pues bon mirá un kambio di nòmber pa Willemstad ya pa basta tempu ta ‘overdue’.

E nòmber Willemstad lo no ta bon pa Kòrsou i turismo, Regales ta haña. “Niun hende no sa ta ken ta e Willem ku a duna su nòmber na Willemstad. Kiko bo ta hasi ku un siudat ku yama meskos ku un persona ku niun hende no konosé?” Kon mester yama e kapital antó, esei sí e no sa.

“Mi mes no tin un sugerensia kon mester yama e kapital nobo, nos mester investigá esaki. Kiko Kòrsou tabata nifiká ántes, kiko Kòrsou ta para p’e awendia i kiko Kòrsou ta bai nifiká den futuro? No ta bon pa djis tin un fantasia di esaki, mester pensa esaki bon i ku hopi mas hende.”

Hende amabel

E tin un direkshon si pa pensa. “Kòrsou ta konosí pa su sentro di komèrsio, hùb logístiko i su hendenan kariñoso. Mi ta pensa mas tantu ku serka nos nòmber nos mester pensa riba un karakterístika di kondukta positivo di e Yu di Kòrsou.”

Si adaptá e nòmber Willemstad, otro nòmber hulandes tampoko no por keda atras. “Tambe nòmber di kaya i plenchi mester adaptá. No pasobra ta nòmber hulandes, ta trata di e temporada kolonial. E relashon ku Hulanda e tempu ei no tabata muchu bon. Nan ta atmití i aseptá esei.”

E ta sigui: “E sistema di sklabitut i e trafikashon di esklabo e tempu ei no tabata bon. Pesei por pone tur e nòmbernan di kaya den un museo, kaminda nos ta splika ku ántes e kayanan tabata yama asina, pasobra Hulanda tabata na mando. Pero ku nos a adaptá esei. Nos mester pensa na nos identidat nobo.”



Paga for di e pagonan di reparashon

Un kambio di nòmber ta kosta sèn. Kon Kòrsou por paga esaki? Regales ta proponé ku lo ta un gesto simbóliko bunita si usa e pagonan di reparashon di Hulanda p’esaki.

“Na Hulanda aktualmente t’asina ku hende ku a haña nan fam den tempu kolonial, por kambia nan fam riba kosto di estado. Esei ta pertenesé na e korekshon di eror di pasado. Algu similar mi ta mira mi dilanti, pero pa kambia nòmber di kaya i e nòmber Willemstad.”

Segun Regales no tin sentido pa paga hende desendiente di esnan sklabisá, sèn di reparashon. “Pasobra ta ken eksaktamente tin derecho riba esaki? Esei ta masha difísil pa alkansá. Pero lo ta un gesto masha bunita pa di e manera aki koregí eror di den pasado.”