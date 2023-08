E preisnan haltu pa un kamber di studiante na Hulanda por bira un problema tambe pa studiante kurasoleño. Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC, Fundashon di finansiamentu di estudio Kòrsou) ke bai pèrkurá pa studiante den nan di dos aña di estudio tambe tin garantia di un kamber.

Bou di guia di SSC fin di yüli 146 studiante di Kòrsou a bula bai Hulanda. Ei nan ta bai kuminsá un estudio nobo. Segun direktor Sidney Justiana manera kada aña e siudatnan grandi Rotterdam, Den Haag, Utrecht i Amsterdam ta popular bou di studiante. “Pero Eindhoven tambe mas i mas.”

Skarsedat di kamber

Tur studiante di promé aña tin un kamber, algu ku tambe ta garantisá si studiante skohe pa bai Hulanda bou di guia di SSC. “Pero nos ta ripará sí ku na Hulanda tin skarsedat di kamber den algun siudat. Esei ta kousa ku mákelar ta kobra preis enorme.”

Justiana a traha sita ku kompania di konstrukshon di kas pa regresá na sèptèmber pa traha sita pa studiante den nan di dos aña. “Pa nan tambe nos ke garantisá kamber si despues di nan promé aña nan mester pasa pa un otro kamber.”

P’esei segun e ta nesesario pa hasi palabrashon kla. “Nos no ke pa studiante den nan di dos aña haña problema den e área ei. Tur hende ku pasa via SSC mester haña un bon kamber.”

Kamber di studiante

Justiana huntu ku minister di Enseñansa Sithree van Heydoorn a bula ku e studiantenan i a hasi diferente bishita na Hulanda, huntu nan a mira entre otro algun kamber di studiante. Pero kaminda Van Heydoorn a regresá na Kòrsou despues di algun dia, Justiana a keda Hulanda dos siman pa mas deliberashon.

Asina entre otro el a papia ku alkalde suplente di Rotterdam i tambe den e otro siudatnan kaminda tin hopi Yu di Kòrsou ta studia, el a papia ku mandatario i organisashon di enseñansa. “Generalmente nos por bisa ku e grupo di studiante aki ta kla pa kuminsá e aña di estudio nobo.”

Kontakto diariamente ku otro studiante

El a enfatisá ku tin studiante ta spera di haña un studio, pa nan no tin nodi di kompartí baño i kushina ku otro studiante. “Pero e preisnan ku ta pidi pa esaki ta masha haltu. Di un banda un studio no ta realístiko, di otro banda ta bon si studiante tin kontakto diariamente ku otro studiante, ku esei bo ta evitá e posibilidat ku nan ta sinti nan mes masha solitario.”

Na mes momentu e dianan aki regularmente mayor ta yam’é na telefòn ku ta pidi Justiana yudansa pa nan yu ku ta studia na Hulanda. “Tin di nan ainda no tin kamber. Pero komo direktor di SSC mi no por hasi masha kos pa studiante ku no ta bai Hulanda via nos, maske kon fèrfelu esei ta.”