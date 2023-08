E hungadónan hubenil di beisbòl di Kòrsou na Estádos Unídos a bira kampion internashonal pa di dos bia tras di otro. A risibí nan ku hopi fiesta na e isla. “Esaki ta ekstremamente ekstraordinario pa un isla chikí asina!”

Na e sala di yegada na aeropuerto tin hopi hende. Hopi mucha na unifòrm di beisbòl ta parti bandera chikí di Kòrsou na públiko. Mas aleu e treilernan di karnaval i bùs ta para warda, miéntras ku turista ta puntra nan mes ta kiko ta pasando.

Di repente ta anunsiá ku e tim kurasoleño di Little League a yega. E mucha hòmbernan di 11 i 12 aña di edat a bira ‘kampion internashonal’, despues ku nan a bati tur pais grandi. E último wega, ku standart ta kontra Merka nan no por a gana i pesei nan no por yama nan mes ‘kampion mundial.’

‘Esaki ta ekstraordinariamente eksepshonal!’

Kòrsou tin mas o ménos 150 mil habitante i ta lucha kontra pais grandi manera Oustralia (25 mion habitante) i Hapon (125 mion). “Apénas bo por haña nos isla chikí riba mapa di mundu. Anto bo ta gana di un pais grandi asina!”, fanátiko di beisbòl Miguel ta bisa. “Super ekstraordinario!”

Beisbòl ta un di e deportenan faborito na Kòrsou. Kòrsou, banda di Repúblika Dominikano, ta provedor mayó di pelotero kumbre na Estádos Unídos. Hopi mucha di skol ta soña di bira hungadó profeshonal den ‘major league baseball’ na EU, e kumbre apsoluto.

E viktoria aki ta nifiká algu grandi pa e muchanan i nan famia. “Internashonalmente nan a logra di haña spotlight i ku esaki ta mas grandi so nan por bira”, segun Miguel.

A dòrna Willemstad tur kaminda

Despues di algun entrevista na aeropuerto e muchanan ta subi e treilernan i ta sigui e ruta di karnaval pa Brionplein na Otrobanda, kaminda e homenahe ofishal lo tuma lugá. A dòrna e siudat ku e kolónan di bandera di Kòrsou. A harma un podio kaminda instrumento di muzik ta para kla. Despues di e spichnan lo tin fiesta te den anochi lat.

Dayron Martina ta primu di e coach. “Na mucha mi tabata hunga kontra Zaino Everettt i awor ta e ta dirigí e tim ganadó!”, e ta konta ku orguyo. Segun e, e isla tabatin mester di notisia mas positivo serka tur e kosnan negativo. “Esaki ta inspirá i ta mustra nos pueblo ku nos por alkansá kos grandi.”

Den e último binti añanan Kòrsou a yega e final di Little League World Series Championships sinku bia. Mas tantu ku kualke otro tim.

Loke ta karakterístiko pa Kòrsou ta ku no ta hunga riba fèlt di yerba, sino riba tera duru. E isla lo no tin e bùdjèt pa e luho den beisbòl manera na EU. Entretantu Dyron ta spera ku pa e hubentut e fasilidatnan di deporte lo mehorá. E ta pensa ku e ora ei e hubentut lo alkansá mas ainda. “Mi ta kere ku, ku e logro enorme aki nos polítika tambe lo invertí mas den deporte.”

‘E promoshon na EU ta impagabel’

Algun siman pasá e tim di beisbòl kurasoleño den senior league tambe a bira kampion. Kampion mundial asta. Gabinete a disidí pa duna tur ámtenar mitar dia liber pa e homenahe ei. E Asosiashon di Komèrsio di Kòrsou i e Kámara di Komèrsio a apelá na polítika pa anda mas kouteloso ku sèn di belásten.

Ekonómikamente tambe esaki por resultá den algu pa e isla, minister di deporte Sithree van Heydoorn ta pensa. E isla ta biba di turismo i e atenshon ku e isla a haña bou di merikano ‘ta algu ku ta impagabel pa nos’. “Tur kaminda nos ta haña atenshon. Den restorant hende ta lanta para pa bati man pa nos i duna nos pabien. Asta polis.”

Sèn pa un stadion di beisbòl nobo

Gabinete Pisas durante di e homenahe festivo mas lat e anochi ei ta bini ku notisia: Lo pone 3 mion florin disponibel pa un upgrade di e Little League Ballpark, kaminda e hóbennan ta trein i ta tene kompetishon.

Kuater manager di e tim ta haña un pas di dia na un hotel all-inclusive. E hóbennan ganadó tur ta haña pas di dia pa un resort ku parke di awa.