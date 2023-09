Segun un sondeo di opinion di University of the Dutch Caribbean (UDC) kasi mitar di esnan ku a puntra na Kòrsou ta haña ku Den Haag ta mete ‘di mas’ ku nan isla. Tambe 61 porshento ke pa riba término kòrtiku bini un referèndem tokante e futuro estatal di e isla.

Banda di konfiansa tambe a hasi hopi pregunta tokante e posishon estatal. For di 2010 Antia Hulandes a sali for di otro E mayoria (53 porshento) ta haña ku e situashon na Kòrsou no a mehorá for di tempu ku e isla ta un pais outónomo den Reino. Pero un grupo chikí (10 porshento) sí ta haña ku e situashon na Kòrsou a mehorá.

Mas sifra di e investigashon di UDC:

-51 porshento ta haña ku e situashon tabata mihó tempu ku Kòrsou tabata forma parti ainda di Antia Hulandes.

-45 porshento di e kontestadónan ta haña ku e influensia di Hulanda a bira muchu grandi.

-23 porshento di e e kontestadónan ta di akuerdo ku e ponensia ku Kòrsou mester bira kompletamente independiente di Hulanda. Na mes momento 54 porshento no ta di akuerdo ku esei.

UDC ta hasi sondeo di opinion pa mas ku 30 aña

Trinta aña kaba UDC ta hasi sondeo di opinion tokante preferensia polítiko i estatal. E último investigashon a tene na 2020, e tempu ei Van der Vegt a mira hopi skèptisismo tokante e relashonnan estatal, entre otro komo konsekuensia di e diskushon di Coho.

“Ma na mes momentu tabata tende di hopi hende ku e laso ku Hulanda den e temporada di pandemia tabata masha faborabel.”

Tempu pa un referèndem?

Loke ta yama Van der Vegt su atenshon aktualmente, na 2023, ta ku ta bèrdat ku tin hopi ménos diskushon tokante e struktura estatal di Kòrsou. Tòg 61 porshento di esnan ku a puntra ta bisa ku nan ke un referèndem nobo. “Ainda un kantidat di hende relativamente haltu ke pa bini un referèndem riba término kòrtiku pa por vota di nobo tokante futuro.”

Pa Van der Vegt ta difísil pa splika e kantidat haltu ei (ku na 2020 ku 72 porshento tabata mas haltu ainda). “Mi ta haña esei e pronunsiashon di mas remarkabel. Na 2020 mi por a komprondé mas ku hende tabata ke un referèndem, komo konsekuensia di e situashon malu. Awor ta bai mihó. Mi no tin un splikashon pakiko tenementu di un referèndem riba término kòrtiku ta un deseo grandi.”

Segun e kisas ta pasobra hende no sa eksaktamente kiko e areglo mutuo ta enserá, ku a bini na lugá di Coho. “Kisas tin mas nesesidat di klaridat bou di pueblo. Bon mirá ta den ki direkshon Kòrsou ta bayendo awor?

Promé minister Pisas ménos popular

E kontestadónan a haña diferente pregunta tokante polítika i e laso ku Hulanda. Loke ta remarkabel ta ku no ta promé minister Pisas sino minister Silvania ta haña mas konfiansa, investigadó Cyriel van der Vegt ta bisa. “Normalmente e promé minister ta haña e di mas konfiansa, e aña aki esaki no ta e kaso.”

Pero 23 porshento di esnan ku a puntra tin ‘(masha) hopi’ konfiansa den promé minister Gilmar Pisas; 39 porshento di esnan ku a puntra tin tiki te niun tiki konfiansa den dje.

Minister Javier Silvania (ku tin tantu e karteranan di Finansa komo di Salubridat, Naturalesa i Medio Ambiente) tin e di mas konfiansa. E ta haña 41 porshento di konfiansa de esnan ku a puntra, miéntras ku 26 porshento ta indiká di tin tiki te ningun konfiansa den dje.

‘Sentro di konosementu no ta liá na un partido polítiko’

Minister Charles Cooper (Tráfiko, Transpòrt i Planifikashon Espasial) den e investigashon a skor mas malu ku e sobrá ministernan. E por konta ku 18 porshento di konfiansa; 47 porshento di e kontestadónan a bisa ku nan no tin niun òf tiki konfiansa den dje.

Cooper riba Facebook a hasi pregunta tokante e ophetividat di e investigashon. E ta falta un seri di nòmber di polítiko den e investigashon. Segun e a hasi e investigashon pa un dunadó di enkargo ku un intenshon polítiko.

Den un reakshon e investigadónan ta tuma distansha di esaki. Nan ta enfatisá ku e sentro di konosementu no ta liá na un partido polítiko òf agrupashon di interes na e isla. Nan ta bisa ‘ku gran siguransa’ ku nan por bisa ku a hasi tantu e preguntanan tokante e struktura estatal komo e konfiansa den polítiko na e manera mas kuidadoso i ku e resultadonan ta reflehá e realidat aktual.

Pa reuní i klasifiká kiko ta e opinion na Kòrsou tokante polítika, ‘na un manera representativo a tuma un sondeo áselekto’. Den e temporada di 4 te ku 21 di yüni 2023 a aserká 737 hende ku derecho di vota na Kòrsou telefónikamente (via number fiho i selular) ku un lista di pregunta.

“Ku sierto hende lo ker a hasi pregunta diferente esei ta nan derecho, pero den e tempu limitá ku un kontestadó tin no por puntra tur kos”, segun Van der Vegt i Nissa.