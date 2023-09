Kuido na kas despues di un operashon òf radiashon kontra kanser? Na Kòrsou hopi hende no por konta ku bon kuido na kas, ta sali for di un rekorido bou di pashènt i dunadó di kuido.

Despues ku ta konstatá kanser serka tata di Marloes van de Poll, despues di vários radiashon i kemoterapia e mester di kuido na kas. Tin diferente kos diario ku e mester di yudansa serka esakinan. Pero e no ta logra di haña e kuido aki.

“Nos no por a haña e instansianan aki ‘pa papia ku nan i ora porfin nos a haña nan na telefòn, a resultá ku tin un lista di espera di tres luna’, Van de Poll ta konta. I esei ta dura muchu largu pa e tata di Marloes ku mester di yudansa. Nan ta haña nan obligá di buska kuido na un otro instansia.

E isla ta partí den área di kuido, ku diferente instansia ku ta responsabel pa nan propio área. Elvia Jamanika ta biba den e mesun área di kuido i e tin e mesun problema.

Un luna pasá a operá e señora di 78 aña di edat na e parti ariba di su pia. “Aktualmente mi ta na kama henter dia. Bon mirá mi no por hasi nada independientemente. Mi mester di yudansa pa kumpra i drecha mi kuminda, pa bai dòkter, pa bai tualèt òf pa baña.”

E kuido di e herida tambe ta e señora di edat mes mester a pèrkurá p’e. “Mi no por esaki niun ora. Mi yu a bini for di Hulanda temporariamente pa yuda mi ku esaki. Huntu ku mi dos otro yu muhénan i un bisiña awor nan ta yuda mi ku kushinamentu di kuminda, tira e kontenido di e pòt afó i nan ta baña mi. Ma nan ta hasi esaki banda di nan mes trabou i no ta tur ora nan tin tempu p’esaki.”

Hende asertivo òf riku sí ta yama

Serka Thuiszorg Bandabou e direktor Pheadrah Erlings ta mira e petishon di otro bario ta oumentá. “Si ta posibel, di tur hende ku ta yama nos ta skohe esnan ku nan situashon ta masha grave.

E ta pensa ku tin un grupo mas chikí ku ta sigui perseverá pa haña yudansa. “Hopi bia ta hende ku ta bini di Hulanda, nan no ta tuma aden fásil ku kuido malu. Nos ta haña yamada for di Hulanda, ku nos por yuda un famia di nan.”

Òf ta hende ku por paga kuido privá. Famianan na Hulanda di un señor djaki. Nan ker a paga pa un kolaboradó ku lo a kore te na e otro banda di e isla. Asina sí nos por a yud’é.

Erlings ta haña e situashon masha tristu, pasobra no ta tur hende tin e mesun brio òf tin sèn pa paga e kuido èkstra. “I ku no por haña e kuido apropiá i nesesario.”

Wit-Gele Kruis ta reakshoná riba e relatonan

Shirley Martis Treurniet for di febrüari ta direktor na Wit-Gele Kruis, e instansia di kuido ku e tata di Marloes i señora Jamanika ta kai bou di dje. “Wit-Gele Kruis no konosé i no tin lista di espera. Nos tin liña kòrtiku ku hòspital i nos ta sigui e proseduranan for di SVB i esei ta bai fásil. Pues nos no ta rekonosé e relatonan aki.”

Sí Martis-Treurniet ta indiká ku den pasado nan tabatin problema ku e liña di telefòn. “Nos provider di telefòn tabatin problema tékniko ku a pone ku algun di nos liña nan no tabata alkansabel. Asina ku a pone nos na altura di esaki, e provider mesora a tuma akshon i asina e problema aki a solushoná.”