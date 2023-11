E pregunta no ta si e prosesamentu di sushi na Kòrsou mester ta mas durabel, sino di ki manera. E sitio di tira sushi, tambe konosí komo ‘Landfill’ aki un dies aña asina ta yen. Kompania di prosesamentu di sushi Selikor ta buska solushon.

For di kuminsamentu di òktober tur dia ta basha e karga di dos pa kuater trùk di sushi na un sitio spesial na Landfill. Ei un binti investigadó ta surti e sushi pa kategoria den 23 baki, manera diferente sorto di plèstik, karton, sushi di kurá, glas i produkto eléktriko.

Esaki ta e promé fase di e proyekto ‘Transforming Waste to Value’ ku ta dura te aprel di 2024. Selikor a haña 1.4 mion florin pa esaki i tambe sosten tékniko via Union Oropeo. E análisis di sushi ta kondusí na un plan di maneho nashonal pa maneho di sushi. E enfoke nobo ta duradero i sirkular.

Ántes e plannan di maneho aki hopi bia ta resultá den un lachi sin sali bèk, lider di proyekto John Amarica di Selikòr ta rekonosé. “Pero diferente di dies, binti aña pasá aktualmente sí tin fondo disponibel i invershonista potensial pa ehekutá e plannan.”

Inventarisashon di tur sushi

E promé paso aki ta esensial pa finalmente determiná kua solushonnan duradero ta posibel i ta deha pa Kòrsou. “Nos ke un bista mas kompleto posibel di loke ta sosodé den prosesamentu di sushi na Kòrsou.”

“P’esei tambe nos ta inventarisá e fluhonan di sushi ku no ta yega serka nos. Por ehèmpel e mèst di un rancho kaminda ta kria galiña, òf tur kos ku ta bai kompania di resiklahe.” Sushi líkido i sushi ku a tira afó ilegalmente no ta forma parti di e investigashon aki.

E ofisina di investigashon lokal EcoVision ta kolaborá ku eksperto hulandes di Royal Haskonig i De Afvalspiegel. Den dos luna nan ta analisá e sushi di minimalmente nobenta trùk di sushi. Despues di un siman i mei ainda ta muchu trempan pa konklushon, pero mayoria di e sushi tabata orgániko.

“Tabata remarkabel tambe ku tabatin hopi produkto higiéniko, manera bruki di papel i kotèks. Nos no a ferwagt esaki.”

Waste Characterization Study

E datonan di e Waste Characterization Study na nan turno ta e base di diferente estudio pa mira kiko ta alkansabel. E ora ei por ehèmpel ta mira e kantidat di un sierto tipo di sushi i e posibilidatnan pa prosesá esakinan na un manera duradero.

Amarica ta duna glas komo ehèmpel. “Tin sufisiente pa resikl’é na Kòrsou? Tin sentido pa mand’é afó ku barku?”

E posibilidatnan pa prosesamentu di sushi durabel ta enorme. Ta trata tambe di invershon grandi. “E estudionan di viabilidat ta nesesario pa skohe e solushonnan mihó i di mas rendabel pa e isla”, Amarica ta bisa i ta duna un ehèmpel. “Ta posibel ku kompanianan lokal ya kaba ta resiklá un sierto tipo di plèstik. Huntu ku e loke ku nos ta haña na Landfill, esaki por ta sufisiente pa un invershon nobo.”

Programa di EU RESEMBID

E proyekto ‘Transforming Waste to Value: Developing a Sunstainable, Circular and Resilient Solid Waste Management Structure for Curaçao’ en todo kaso ta kore te aprel 2024 i ta finansiá pa Union Oropeo. Esaki ta sosodé via e programa The Resilience, Sustainable Energy, and Marine Biodiversity (RESEMBID). E programa RESEMBID ta sostené inisiativa pa desaroyo duradero na ‘Caribbean Overseas Countries and Territories’ (OCT’s) ku fondo i ayudo tékniko. Kòrsou ta un di e paisnan ku ta bini na remarke.