Djabièrnè 10 di novèmber gobièrnunan di Aruba i Kòrsou a rekurí na kasashon serka Korte Supremo na Den Haag kontra e pronunsiashon di e Korte Komun di e islanan pa habri matrimonio pa hende di sekso igual. Na Aruba a tene marcha na kaminda pa esaki: tantu hende pro i hende kontra a kana den e marchanan.

Segun Korte Komun di Hustisia esaki ta kontra e prohibishon di diskriminashon. Pa habri e matrimonio lo ta un paso importante pa e emansipashon di hende homoseksual na Aruba, pero komunidat arubano ta kla pa esaki? Un grupo di lider kristian i nan base ta haña ku nò, pero Fundacion Orguyo sí ta mira e sosten pa hende lhbti krese.

Na kaminda pa e kasashon diferente grupo kristian a bini huntu djabièrnè 3 di novèmber i a tene un marcha ‘pro-famia’ komo protesta. Pa esaki nan a entregá un petishon ku 18 mil firma na gobièrnu arubano.

“Ku esaki nos ke laga gobièrnu sa ku e pueblo no ta di akuerdo ku apertura di matrimonio di mesun sekso. Nos no tin nada kontra niun hende pero un matrimonio asina ta habri porta pa influensiá nos yunan via enseñansa. E ora ei lo konsiderá e asuntu komo normal”, pastor Norman Brown ta bisa Ret Karibense.

Un demonstrante ta splika ku e ta protestá pasobra e ta para tras di e prinsipionan di un matrimonio tradishonal. “Un matrimonio entre hòmber i muhé ta e diseño di Dios i esei nos ke keda kuné”, e ta bisa.

Amor den tur forma

Miembro di direktiva Julian Torres Rivas di Fundacion Orguyo ta splika ku e Diversity Walk ku a tene Djasabra 4 di novèmber ta intenshoná pa duna e komunidat lhbti mas publisidat. Ta bon tambe pa famia ku ta preokupá pa diskriminashon pa nan mira ku tin amor pa e komunidat, e ta splika.

Mas hende a asistí ku e fundashon a ferwagt. No solamente famia i amigu a kana sino tambe kompania i instansia a mustra nan sosten kanando huntu. E parlamentario Miguel Mansur (Accion 21) tambe ta bisa di ta kontentu ku e presensia haltu. “No solamente e visibilidat di e komunidat lbhti ta bunita pa mira sino tambe e sosten di e aliadonan di tur sektor.”

“Amor ta bini den tur forma i no ta kai bou di un modelo. Nos no mester pensa ku doló i opreshon no ta sosodé na Aruba, hopi bia esaki ta skondí. Esaki ta mustra ku nos tin kurashi di pensa diferente, esei bo ta mira na e generashon ku ta presente”, segun un partisipante. “Un hende ta un hende, esei nos mester respetá. Pakiko nos lo no sostené i partisipá?, un otro partisipante ta puntra.

Presidente di direktiva Bruce Ponson di Fundacion Orguyo ta splika ku tabata un trayekto largu kaminda tabatin hopi diskushon entre polítiko i organisashonnan religioso tokante esaki. For di e fundashon semper e punto di salida tabata ku ta trata di hende. “Nan ke biba un propio bida ku e mes derechonan i obligashonnan manera tur hende.”

Stul di gobièrnu

Gobièrnu di Aruba ta bisa ku e ta bai den kasashon kontra e desishon di Korte pasobra wes lo a sinta den stul di gobièrnu. E direktiva di Fundacion Orguyo a biaha pa Den Haag pa ta presente na e tratamentu di e kaso ku a pasa ku ‘live stream’ tambe.

Tambe tin un proposishon di lei ainda di Mansur i e koleganan parlamentario Misha Raymond (Raiz) i Marisol Tromp (MAS) serka parlamento arubano ku no a trata ainda wardando e kasashon.