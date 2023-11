Na un di e parkenan mas favorito di Kòrsou, a pega diferente palapa na kandela. Habitantenan di Marie Pompoen – tambe turista i otro rekreadónan – ta keda di shòk ora nan mira kon distruí e sitio a keda.

E parke kant’i laman ta birando mas i mas popular, ku diferente hende ku ta bin kana, hasi deporte o pa hasiment’i aña. Djamars anochi diferente palapa, ku e famoso dak di blachi pal’i koko, a kue kandela.

“Mi ta sinti mi asina tristu!”, un di e hendenan ku ta mantené e parke ta reakshoná mainta trempan ora e mira e situashon. “Pa kolmo ayera tabata mi dia liber. Anto algu asina ta pasa.”

Un pareha ta sali fo’i outo i ta keda babuká ora nan mira e palapanan ku a kima. “Nos sa bini akinan regularmente. Pa kolmo mi a hasi aña awe”, Marelva Maria ta konta. “Nos a bin wak si e palapa aki ku nos a reservá pa awenochi, si el a keda hinté.”

Su kasá Prisio tabata basta preokupá ora anochi famia a bèl. “Ora ku mi a tende e notisia, mi di: e kos aki ta ímposibel! Mi no por a kere. Ta te awe mainta nos a kere ku e palapa aki tambe a kima. Danki na Dios esun aki nò. E alegria si no ta kita e tristesa ku nos tin pa e otro palapanan.”

Diferente habitante ta kere ku ta algun hobennan di e bario mes a sende kandela. “Tres hóben bou di palapa despues a sali na kareda i vlam grandi por a mira atras”, segun minister Cijntje den un reakshon na Èxtra. Ken ta kulpabel di berdàt, ainda no ta konosí. Polis ta hasiendo investigashon. Esnan kulpabel mester sinti e konsekuensianan, Prisio ta reakshoná. “Paso ta kos di bo mes pais bo ta distruiendo.”

Prisio ta stima e parke aki. “Paso aki semper tin un ambiente total. Ta great pa mira hopi famianan huntu. Great tambe paso bo ta kita hende fo’i kaya pa hasi malu. Bo no ta hinka den bo kabes ku ta nèt aki nan ta bin hasi malu, paso ta un luga ku tur ora bai tin tantu hende akibou.”

Djamars anochi tabata tin un black-out na Kòrsou; tur parti a keda sin koriente. “Pero semper si tin vigilansia, den dia i anochi”, un di e hendenan ku ta vigilá ta konta. “Pero e parke aki tambe ta grandi. Den un momentu chikitu asina, ku un hende bai baño o ta otro kaminda, e kosnan aki por pasa tòg. Aworaki nos ta mas alèrt ainda.”

E tambe ta enfatisá ku e parke ta un dushi lugá, kaminda hende mashá amabel sa bin. “Grandi i chikí, turista, hende ku ta bin hasi deporte; aki tur sorto di hende sa bini, ku sa sòru bon p’e parke. Nos semper ta yuda informá pa asina tur hende kuida loke nos itn.”

Un otro pareha ta yega n’e sitio, nan a bini fo’i Hulanda. “Nos sa bini aki regularmente, paso e sitio aki ta un di nos sitio favorito di Kòrsou!”, Daniella ta reakshoná. “E parke aki tabata kasi kla i algu asina ta sosodé. Horibel.”

“Tur kaminda – tambe na Hulanda – tin hende ku no por pensa ta kana rònt. Lamentablemente aki tambe”, Daniella ta bisa. Sigun Ben ‘a bira podisé tempu pa pone kámara di vigilansia’. “Pero danki Dios e daño ku nan a hasi no ta algu no por drecha mas.”

“Yamer si ku hende ta distruí loke ta di nos tur”, Marelva ta bisa. “Pone mas vigilansia i hasi mas konsientisashon di nos komo suidano di e pais pa nos kuida nos propiedatnan. Ta sèn di pueblo; ta nos sèn ku a invertí. Si bo keda distruí nos kosnan pa bolbe saka sèn, asina si nos ta bai atras. Nos mester tin mas amor pa nos pais i nos propiedatnan.”