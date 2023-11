Mas manifestashon na kaminda

Talitha Marsman ta spera ku e manifestashon di djarason ta un komienso. “Mi ta spera ku e kos aki ta bira mas un movement; no djis un anochi. Nos tin un protesta kaba ku nos ta organisando pa djasabra.”“Nos ta kuminsá 4’or di atardi na Riffort, kana bai Wilhelminaplein”, segun Tony Espineira di e organisashon.E ekspektativa ta ku lo bai tin mas hende, segun Espineira. “Mi ta kontentu di mira ku últimamente nos komunidat, i mi sernan kerí tambe, a kuminsá realisá kiko ta pasando aktualmente na Palestina. Algu ku pa hopi aña no tabata bisto via media aki. Dor di social media aworaki si.”